The 1975 flyttar till Tele 2 Arena

Publicerad 2023-10-23

Det brittiska rockbandet The 1975 flyttar till rymligare lokaler när de spelar i Stockholm den 8 mars nästa år.

I stället för utsålda Annexet äger konserten rum på Tele 2 Arena, meddelar arrangören i ett pressmeddelande.

Sverigekonserten ingår i den pågående turnén ”Still… at their very best”. Under en spelning i Kalifornien i september meddelade gruppens sångare Matty Healy att bandet planerar att pausa turnerandet på obestämd tid efter nuvarande turnérundan.

Krävs på 27 miljoner efter kysskandal

I somras orsakade The 1975 stor uppståndelse under en festival i Malaysia då Healy kysste en manlig bandkollega på scen i protest mot landets hårda hbtq-lagar. Bandet krävs på motsvarande 27 miljoner kronor av arrangörerna och är hädanefter bannlyst från Malaysia.