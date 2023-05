Stjärnornas sorg efter Tina Turner: ”Känsla av tomhet”

Mick Jagger, Bryan Adams och Nanne Grönvall sörjer stjärnan

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Tina Turners död drabbade många.

Nu sörjs ”drottningen av rock ’n’ roll” av kändisarna.

”Jag blir helt chockad, en sorg rakt in i hjärtat. En känsla av tomhet.” skriver Nanne Grönvall.

Tina Turner är död. Den ikoniska sångaren blev 83 år gammal. Nu hyllas och sörjs hon av stora namn över hela världen.

En svensk som reagerar på stjärnans död är Nanne Grönvall.

”Jag vill inte tro att the Queen of Rock’n’roll har gått bort. Jag blir helt chockad, en sorg rakt in i hjärtat. En känsla av tomhet. Hon som funnits i mitt liv musikaliskt, ända sedan jag var liten. Förebilden artistiskt såväl som den positiva energi och kraft hon spred.” skriver hon i ett inlägg på Instagram.

Grönvall har gjort flera covers av Tina Turners låtar på scen genom åren – och skriver att hon alltid tänkt på ikonen med ”kärlek och respekt”.

Mick Jagger: ”Hjälpte mig när jag var ung”

Mick Jagger har stått på scen med Tina Turner. Rolling Stones-sångaren hyllar ikonen i ett inlägg på Instagram.

”Jag är så ledsen över att den underbara Tina Turner har gått bort. Hon var verkligen en otroligt begåvad artist och sångerska. Hon var inspirerande, varm, rolig och generös. Hon hjälpte mig så mycket när jag var ung och jag kommer aldrig att glömma henne.”

helskärm Tina Turner och Mick Jagger på scen tillsammans 1985.

Bryan Adams: ”Det är bara kärlek”

Bryan Adams, som var vän med och har turnerat tillsammans med Tina Turner, sörjer också stjärnan.

”Mina kondoleanser till Erwin och Tinas familj. Jag kommer att vara evigt tacksam för den tid vi tillbringade tillsammans på turné, i studion och som vänner. Tack för att du inspirerar miljontals människor runt om i världen för att du talade din sanning och gav oss din rösts gåva. Det är bara kärlek och det är allt.” skriver han i ett inlägg på Twitter.

helskärm Diana Ross.

Diana Ross: ”Chockad”

Diana Ross skriver att hon är chockad och ledsen av nyheten om Turners död.

”Mina kondoleanser till Tina Turners familj och kära.” skriver stjärnan på Twitter, tillsammans med en bild på henne och Turner.

Ronnie Wood: ”Nära vän till familjen”

Rolling Stones-medlemmen Ronnie Wood lägger upp en bild på sig själv och Tina Turner.

”Gud välsigne dig Tina, Queen Of Rock And Soul och en kär vän till familjen. Kärlek och böner till hela Tinas familj, vänner och nära och kära.” skriver han på Instagram.

helskärm Rick Astley.

Rick Astley: ”En av de största”

Rick Astley hyllar Turner i ett inlägg på Twitter.

”Vilken kvinna, vilket liv, vilken röst. En av de största. Vilka tråkiga nyheter.”

Svenska kändisarna: ”Vila i frid”

Lena Philipsson hyllar ikonen med en bild på henne på Instagram.

”Bländande sångerska!” skriver hon.

LaGaylia Frazier visar också sin sorg på sociala medier.

”Du kommer alltid att vara en kraft att räkna med. Vila i frid”.