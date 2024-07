Tom Wilkinson är död

Skådespelaren blev 75 år

Publicerad 2023-12-30

expand-left helskärm Tom Wilkinson.

Tom Wilkinson är död, rapporterar Daily Mail.

Den Oscarsnominerade skådespelaren blev 75 år gammal.

Han varit med i filmer som ”Batman begins” och ”In the bedroom”.

– Det är med stor sorg som Tom Wilkinsons familj meddelar hans plötsliga bortgång i hemmet den 30 december. Hans fru och barn var med honom, skriver en talesperson i ett uttalande som Daily Mail tagit del av.

Tom Wilkinson skådespelade i flera stora filmer och tv-serier, och tog emot flera priser under sin karriär. Bland annat tog han emot en BAFTA och en Emmystatyett. Han fick även två Oscarsnomineringar, för sina roller i filmerna ”In the bedroom” och ”Michael Clayton”.

Nästan 50 år lång karriär

Wilkinson gjorde sin skådespelardebut 1976, och hade en nästan 50 år lång skådespelarkarriär. Han är kanske mest känd för sin roll i komedin ”The full monty” från 1997, där han spelade karaktären Gerald Arthur Cooper.

expand-left helskärm Tom Wilkinson och Olivia Williams i ”The ghost writer” från 2010.

Efter 1997 fick han sitt stora genombrott, och fick flera biroller i filmer som ”Oscar and Lucinda”, ”Shakespeare in love” och ”The patriot”. 2001 blev han Oscarsnominerad för sin roll i dramafilmen ”In the bedroom”. Efter det fick han roller i filmer som ”Eternal sunshine of the spotless mind”, ”The exorcism of Emily Rose” och ”Batman begins”.

2008 vann han en Emmy för sin roll som Benjamin Franklin i miniserien ”John Adams” på HBO. Senare medverkade han i filmerna ”The green hornet” och ”Mission impossible – ghost protocol”.

Tom Wilkinson var gift med skådespelaren Diana Hardcastle. Tillsammans hade de döttrarna Alice och Molly.

Tom Wilkinson blev 75 år.

Tom Wilkinson med dottern Alice Wilkinson. Foto: Alamy Stock Photo