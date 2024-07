Hollywoodskådis död efter flygkrasch

Flög med döttrarna

Publicerad 2024-01-05

Christian Oliver och hans två döttrar dog i en flygkrasch under torsdagen, rapporterar People.

Planet ska ha kraschat i vattnet, vid ön Bequia i Karibien.

”Kort efter flygstart uppstod problem och flygplanet sjönk ner mot havet”, säger polisen i ett uttalande.

People skriver att det bara var tre passagerare i planet, skådespelaren Christian Oliver, 51, döttrarna Madita, 10, och Annik, 12, och planets pilot.

Enligt uttalanden från polisen flög de från flygplatsen J.F. Mitchell Airport, på Bequia, och var på väg mot den närliggande ön St. Lucia. Men kort efter att planet lyft kraschlandade det i havet.

Fiskare och dykare ska ha försökt hjälpa passagerarna i vattnet under olyckan, och en räddningsinsats av kustbevakningen gjordes. Polisen berättar i uttalandet att alla fyra hittades och kunde identifieras, men att de dödförklarades senare.

Med i ”Indiana Jones”

Christian Oliver, vars riktiga namn var Christian Klepser, medverkade i flera filmer, som ”The baby-sitters club”, ”The good German” och ”Speed racer”. Han spelade även i den senaste Indiana Jones-filmen ”Indiana Jones and the dial of destiny”.

På nyårsdagen delade Oliver ett inlägg på Instagram från en strand och skrev:

”Hälsningar från någonstans i paradiset! Till gemenskap och kärlek... 2024 här kommer vi!”.

”Jobbade tillsammans precis innan jul”

Skådespelaren Bai Ling delar ett inlägg på Instagram där hon hyllar skådespelaren.

”Kära Christian Oliver med tårar i ögonen kan jag inte förklara sorgen jag kände när vår regissör Nick ringde mig och berättade att planet han åkt med kraschade tillsammans med hans två döttrar! I Karibien. Han var på semester”, skriver hon och fortsätter:

”Jag kan inte förstå att det är sant, senast vi jobbade tillsammans var 20 december 2023, precis innan jul”.