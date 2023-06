Fascinerande – men vem är människan bakom yrkesrollen?

Ålder: 49

Bor: Lund

Yrke: Ekonomijournalist på Aftonbladet

Aktuell: Med boken ”Girig-Sverige – Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika”, som tilldelades Stora journalistpriset i kategorin Årets röst.

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant.

check Första meningen:

”Världens mest räntekänsliga land – ett avskräckande exempel”.

check Sista meningen:

”Det är också det ord jag skulle vilja avsluta mitt sommarprat med: Tack”.

check 3 typiska låtval

Human Behaviour - Björk

Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season) - The Byrds

The Night - Frankie Valli & The Four Seasons