Nobelpristagaren Louise Glück död

TT

Publicerad 2023-10-13

Den amerikanska poeten och Nobelpristagaren Louise Glück är död, bekräftar hennes redaktör Jonathan Galassi för nyhetsbyrån AP.

Hon blev 80 år gammal.

Det var 2020 som Glück tilldelades Nobelpriset i litteratur för sin ”omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell”, enligt Akademiens motivering.

Louise Glück. Arkivbild.

Louise Glück föddes i New York den 22 april 1943. Under tonåren drabbades hon av anorexia, som hon har skrivit om i sin självbiografiska essä ”Education of the poet”.

Debuten ”Firstborn” kom 1968, men sedan dröjde det till 1975 innan hennes nästa diktsamling publicerades. Totalt gav hon ut 14 diktsamlingar, ofta med långa pauser mellan utgivningarna.