Graaf och Marti: ”Vet inte om det finns någon terapeut som vill ta emot oss längre”

Paret tacklar fördomar om romer i ”Typiskt romer”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Tv-serien ”Typiskt romer” i SVT visar romernas historia och tacklar de fördomar som finns kring dem, allt sett genom kärlekshistorien mellan Magdalena Graaf, 47, och Louie Marti, 45.

Programmet har blivit en riktig ”snackis”.

– Jag har inte fått så här många fina ord sedan jag skrev min bok eller sommarpratade. Många människor tycks ha fått en mer vidsynt bild av romer, säger Magdalena Graaf.

För att få lite perspektiv på hur länge sedan Magdalena Graaf fått så här starka reaktioner på något hon har gjort, så kom hennes självbiografiska bok ”Det ska bli ett sant nöje att döda dig” redan år 2006. Året efter sommarpratade hon.

Första gången jag träffade henne och systern Hanna, 44, var på filmfestivalen i Cannes 1998. De hade blivit kända som glamourmodeller och sjungit in ett par hits, bland annat ”You got what I want”, och de var, drygt 20 år gamla, med dåvarande managern Michael Brinkenstjärna i Cannes för att ”bli upptäckta”.

Jag skulle skriva en artikel om fin- vs fulkultur. Samma dag visades Ingmar Bergman-filmen ”Larmar och gör sig till” i sidosektionen Un Certain Regard. Erland Josephson (1923-2012) och Börje Ahlstedt var på plats och gjorde intervjuer och hade mottagning på en lyxyacht i hamnen.

Finkulturella Josephson och Ahlstedt blev rätt så runda under fötterna den kvällen, men filmen fick ingen större uppmärksamhet. Det året pratade man mer om de första och banbrytande Dogma-filmerna ”Festen” och ”Idioterna” av Thomas Vinterberg och Lars von Trier.

Systrarna Graaf var hur trevliga som helst under en lunch, men ”upptäckta” blev de inte.

helskärm Magdalena Graaf och Louie Marti.

Serie om romer – och parets turbulenta historia

De har försörjt sig på andra sätt. Magdalena som författare, bloggerska, programledare och en hel del andra saker.

Louie Marti har jag bara sett skymta förbi i biroller i filmer och tv-serier som ”Suedi”, ”Gåsmamman” och ”Tunna blå linjen”.

Vi pratar på Facetime, då paret senaste veckan har befunnit sig i byn Tordera någon timme från Barcelona i Spanien. Louie Martis föräldrar bor där under vinterhalvåret.

Och skälet till samtalet är förstås ”Typiskt romer”, som på ett väldigt underhållande och informativt sätt berättar romernas historia, tar upp fördomar kring dem och på köpet får vi även Magdalenas och Louies stundtals turbulenta kärlekshistoria (de har nyligen förlovat sig, igen).

– Det var UR (Utbildningsradion) som kom med förslaget, att göra något lärorikt om romer. Sedan föreslog Brand New Content (produktionsbolaget) att det skulle vara lite realityshow också, skildra lite av vårt liv, jag tycker det blev en bra mix, säger Louie.

– Ja, att göra det på ett lite roligare sätt, inte bara fakta, säger Magdalena.

helskärm Magdalena Graaf och Louie Marti.

Magdalena Graaf hade dålig koll

Hon erkänner att hon hade dålig koll på romernas liv och historia innan hon träffade Louie.

– Finska zigenare och ”Ica-romer”, det var det jag visste. Och att man inte ska säga zigenare. Det har varit superintressant att få en helhetsbild och förståelse för hur förtryckta romerna har känt sig, säger hon.

För egen del mötte jag romer som barn, i 5-6-årsåldern. På somrarna brukade de komma och slå sig ned i en skogsdunge inte långt från vårt hem mellan Linköping och Norrköping. Vi barn älskade att leka med deras barn, bland husvagnar och stora Mercor. Sedan var det som att de försvann och man inte såg till dem under flera år.

– De köpte bostadsrätter, hugger Louie blixtsnabbt. Han har alltid nära till ett skämt.

Struntar i om man säger romer eller zigenare

När Emir Kusturicas prisbelönade film ”Zigenarnas tid” (1988) blev publiksuccé, färgades nog mångas bild av romerna av den berättelsen.

– Den var cool och charmig, med mycket humor. Lite grann en parodi på hur romerna hade det i Balkan-länderna, säger Louie.

Hade han vågat göra filmen i dag? Hade den fått heta ”Zigenarnas tid”?

– Ja, den hade kunnat göras, men inte i Sverige (skratt), säger Louie, som helt klart tycker att mycket i vårt land är för politiskt korrekt.

Han ger fullständigt fan i om vi säger romer eller zigenare.

– Efter tv-serien är det många som hört av sig till mig och sagt: Louie, jag är också zigenare. Det finns uppenbarligen mer zigenare än man trodde bland svenskarna, säger han.

– Jag tror det är många som inte har vågat säga det tidigare, som matbloggerskan Zofia som vi träffar i serien. Och det finns andra som kanske varit rädda för att förlora jobben, säger Magdalena.

helskärm Magdalena Graaf och Louie Marti.

Ser sig som en ”rebellisk rom”

I ”Typiskt romer” tacklar man såväl många av de fördomar som finns kring romer och skildrar samtidigt deras historia.

Det finns en uppenbar machokultur inom romernas värld och Louie anammar den ibland, men ser sig också som lite av en rebellisk rom som vill att saker och ting ska vara mer moderna.

– Vissa gammaldags regler passar inte i den nya världen, de förstör mer än de gör något bra, säger Louie,

– Han är ju en manikyrkille, säger Magdalena och skrattar (i ett avsnitt får Louie skönhetsvård av både ansikte, händer och fötter, något som romska män i allmänhet kanske inte så ofta sysslar med).

Vill göra film med Ola Rapace

En del av avsnitten utspelas i hemmiljö, som i parets fall då är Bergby Herrgård, fyra mil norr om Norrtälje.

– Där har vi hotellverksamhet och hyr ut till bröllop, fester och andra tillställningar. Jag har haft gården i ungefär tre år. När vi har barnen bor vi i Djursholm, i Magdalenas lägenhet, säger Louie. Som dock allra helst vill jobba med film och tv. Han har gjort en pilotfilm om förhållandet mellan svenskar och romer, med bland annat sig själv och Ola Rapace i stora roller. Ett avsnitt ur den, visas i tredje avsnittet av ”Typiskt romer”.

– Jag hoppas någon nappar på vår pitch. Ola och jag har känt varandra länge, vi tycker om varandras jargong och han är en fantastisk jävla bra skådis, säger Louie.

helskärm Louie Marti möter upp Ola Rapace och pratar om synen på manlighet.

Men också omstridd. När Lukas Moodysson nu har gjort uppföljaren ”Tillsammans 99”, som kommer i höst, fick han inte ha med Ola Rapace i rollistan för filmbolaget SF Studios.

– Är det för att han är lite stökig? Louie har bra pli på honom, säger Magdalena.

Hur som helst, verkar det avsnitt som visas i tv-serien både lovande och lite provocerande. Borde kunna bli en bra serie.

Gick i parterapi

Och hur som helst, trots kulturskillnaderna, är Magdalena och Louie åter ett par.

Kanske hjälpte det till att gå i parterapi, något som också skildras i ”Typiskt romer”.

– Det är jättebra att gå i parterapi, man lär känna varandra ordentligt, säger Magdalena.

– Men nu vet jag inte om det finns någon terapeut som vill ta emot oss längre, säger Louie. Jag är osäker på om han skämtar eller inte…

helskärm Magdalena och Louie reser till Spanien för att hälsa på Louies föräldrar och släkt.