Artisterna klara för Melodifestivalen 2023

Aftonbladet har redan avslöjat nästan hela startfältet.

Nu bekräftar SVT vilka artister som tävlar i deltävling 1 och 2 i Melodifestivalen 2023.

Här är hela listan.

Hälften av startfältet presenteras av SVT på tisdagsmorgonen i en sändning på SVT Play, medan de som tävlar i deltävling 3 och 4 presenteras på onsdagen.

Här är alla artister som är klara:

Deltävling 1 i Göteborg, 4 februari:

Victor Crone – ”Diamonds”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone

Victor Crone.

Rejhan – ”Haunted”

Låtskrivare: Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde RONIA Wrigsell

Rejhan.

Loulou LaMotte – ”Inga sorger”

Låtskrivare: Jonas Thander, Loulou LaMotte

Loulou Lamotte.

Eva Rydberg & Ewa Roos – ”Länge leve livet”

Låtskrivare: Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg

Eva Rydberg och Ewa Roos.

Elov & Beny – ”Raggen går”

Låtskrivare: Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson

Elov & Beny.

Tone Sekelius – ”Rythm of my show”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Tone Sekelius

Tone Sekelius.

Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods – ”Where You Are (Sávečan)”

Låtskrivare: Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl

Jon-Henrik Fjällgren, Arc North, Adam Woods.

Deltävling 2 i Linköping, 11 februari:

Wiktoria – ”All my life (Where have you been)”

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik Jean, Wiktoria Johansson

Wiktoria.

Eden – ”Comfortable”

Låtskrivare: Benjamin Rosenbohm, Eden Alm, Emil Adler Lei, Julie Aagaard

Eden.

Uje Brandelius – ”Grytan”

Låtskrivare: Uje Brandelius

Uje Brandelius.

Theoz – ”Mer av dig”

Låtskrivare: Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son

Theoz.

Maria Sur – ”Never give up”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Laurell Barker

Maria Sur.

Tennessee Tears – ”Now I know”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard, Tilda Feuk

Tennessee Tears.

Panetoz – ”On my way”

Låtskrivare: Anders Wigelius, Daniel Nzinga, Jimmy Jansson, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Robert Norberg

Panetoz.

Deltävling 3 i Lidköping, 18 februari:

Presenteras av SVT på onsdag.

Deltävling 4 i Malmö, 25 februari:

Presenteras av SVT på onsdag.

Programledarna Farah Abadi och Jesper Rönndahl.