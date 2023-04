Föddes 1968 i Stockholm. Son till trumpetaren Don Cherry och konstnären Moki Cherry samt halvbror till artisten Neneh Cherry.

Lever i Stockholm med sambon Sofia Weman och dottern Daisy.

Albumdebuterade 1997 med ”Desireless” och fick ett enormt genombrott med singeln ”Save tonight”.

Släppte sedan albumen ”Living in the present future” (2000), ”Sub rosa” (2003) och ”Can't get enough” (2012. Ingen ordentlig release i Sverige), ”Streets of you” (2018), ”Back on track” (2023).

Aktuell som en av deltagarna i årets ”Så mycket bättre”.