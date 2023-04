Efter bilden – Kylie Jenner ryktas dejta Timothée Chalamet

Fansen spekulerar vilt

Har Kylie Jenner hittat kärleken igen efter uppbrottet med Travis Scott?

Ja så ligger det till om man ska tro fansens spekulationer.

Hennes bil syntes nämligen på skådespelaren Timothée Chalamets uppfart.

Förra veckan började det ryktas om att Kylie Jenner, 25, och skådespelaren Timothée Chalamet, 27, har ett öga för varandra, efter att de syntes prata och skratta tillsammans på Paris Fashion week.

Och igår fångades Kylies bil, en svart Range Rover SUV, på bild utanför Timothées hus i Beverly Hills.

Varken Kylie eller Timothée har kommenterat det virala kärleksryktet men bilder och videos på de två går viralt på sociala medier.

Dejtat flera kändisar

Timothée Chalamets stora genomslag kom 2017 när han spelade i filmen ”Call me by your name”. Efter det var skådespelarkarriären ett faktum och filmrollerna stod på kö.

Men han har inte bara gjort sig känd för de många filmer och serier han spelat i. Han har även haft ihop det med flera stora namn i kändisvärlden såsom skådespelaren Eiza Gonzalez, 33 och Johnny Depps dotter Lily-Rose Depp, 23.

Fansen förvirrade efter Travis kommentar

Världens yngsta miljardär Kylie Jenner hade tidigare en relation med rapparen Travis Scott. De två hade ett av-och-på-förhållande från 2017, men tidigare i år uppges det ha tagit slut.

Det har varit tyst om uppbrottet från de två kändisarna. Men förra veckan blev fansen förvirrade när Travis Scott kommenterade ”En skönhet” under en bild på Kylies sminkmärke Kylie Cosmetics Instagram.

Stjärnparet har två barn tillsammans, dottern Stormi och sonen Aire.