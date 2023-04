HBO Max blir bara Max vid sammanslagning

Slås ihop med Discovery+

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

När HBO Max slås ihop med Discovery+ byter strömningstjänsten namn.

Från och med 23 maj kommer den bara kallas Max.

Warner Bros Discoverys vd säger att man hoppas kunna nå 400 miljoner prenumeranter.

Strömningstjänsten HBO Max, med serier som ”Succession”, ”Game of Thrones” och ”The last of us”, slås ihop med Discovery+ och kommer från och med den 23 maj att endast kallas Max.

Warner Bros. Discoverys vd David Zaslav presenterade den nya strömningstjänsten vid en pressträff i USA på onsdagen och sade att man på sikt hoppas kunna nå 400 miljoner prenumeranter.

helskärm Warner Bros. Discoverys vd David Zaslav. Arkivbild.

Lanseras i Europa 2024

HBO Max kommer ersättas av Max i Sverige nästa år, enligt Warner Bros. Discoverys svenska representant.

”Lanseringen i USA är en bra indikator på vad man kan förvänta sig i Europa, men det kommer finnas viktiga skillnader som varierar marknad för marknad. Alla detaljer för Europa kommer att fastställas och meddelas närmare lanseringen i Europa 2024”, skriver bolagets presschef Mathilde Albinsson i ett mejl till TT.