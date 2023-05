”Morden i Midsomer” kommer tillbaka – sänds i sommar på SVT

Har premiär den 27 juni

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Glädjebesked!

Efter ett års uppehåll kommer deckarsuccén tillbaka till SVT:s sommartablå.

Säsong 23 av ”Morden i Midsomer” har premiär i juni och kommer bestå av fyra stycken avsnitt.

”Morden i Midsomer” kommer tillbaka till SVT i sommar.

Efter 22 säsonger försvann deckarsuccén från SVT:s sommartablå förra året. Men nu meddelar de att den kommer att sändas tisdag den 27 juni.

Det blir alltså den 23:e säsongen och kommer, i vanlig ordning, att visas efter ”Allsång på Skansen” avslutat sin linjära sändning.

helskärm ”Morden i Midsomer” säsong 23.

Det handlar säsong 23 om

Detaljerna kring den nya säsongen är än så länge få. Men SVT meddelar att det kommer komma fyra stycken avsnitt där vardera är 120 minuter långa.

I huvudrollerna återser vi John Barnaby (Neil Dudgeon) och Jamie Winter (Nick Hendrix) som kommer försöka sig på att lösa nya mord i Midsomer.

Avsnittens titlar heter: ”The Blacktrees Prophecy”, ”The Debt of Lies”, ”A Grain of Truth” och ”Dressed to Kill”.