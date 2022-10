Flyktingbarns trygghet tema för ”Musikhjälpen” 2022

Av: TT

helskärm "Musikhjälpen" sänds i år från Göteborg. Arkivbild.

”För en tryggare barndom på flykt från krig.”

Så lyder temat för årets ”Musikhjälpen” som vill sätta fokus på att 42 miljoner barn är på flykt och tvingas till en barndom i otrygghet.

Som exempel på vilken nytta bidragen kan göra nämns tillfälliga skolor och barnvänliga platser i flyktingläger.

”Barn berövas sin barndom när de tvingas fly”, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen i ett pressmeddelande,

”Musikhjälpen” är ett radio- och tv-evenemang som har sänts en vecka per år sedan 2008, med syfte att samla in pengar till mänskliga katastrofer. Under veckan direktsänds Musikhjälpen dygnet runt på P3 och SVT Play.

Årets upplaga av evenemanget sänds från Kungstorget i Göteborg 12–18 december .

helskärm Barn i ett flyktingläger i Syrien 2014.

Tidigare städer och teman:

2008 – Malmö, 67 miljoner flyktingar behöver din hjälp

2009 – Göteborg, Din musik stoppar malaria

2010 – Malmö, Barn är inte till salu

2011 – Göteborg, Alla flickor har rätt att gå i skolan

2012 – Malmö, Barnen i slummen har rätt till rent vatten

2013 – Göteborg, Alla tjejers rätt att överleva sin graviditet

2014 – Uppsala, Hjälp oss stoppa spridningen av hiv

2015 – Linköping, Ingen ska behöva fly undan klimatet

2016 – Örebro, Barn i krig har rätt att gå i skolan

2017 – Umeå, Barn är inte till salu

2018 – Lund, Alla har rätt att funka olika

2019 – Västerås, Sex är inte ett vapen

2020 – Stockholm, Ingen människa ska lämnas utan vård

2021 – Norrköping, För en värld utan barnarbete