Så mycket samlades in i ”Musikhjälpen”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

”Musikhjälpen” är över för i år.

Sammanlagt samlades 54 517 949 kronor in.

Det är den näst högsta summan sedan ”Musikhjälpen” startade.

I måndags gick programledarna Klas Eriksson, 37, Tina Mehrafzoon, 32, och Oscar Zia, 26, in i glasburen och under veckans gång har de haft många gäster och artister på besök. Syftet har varit att samla in pengar till barn på flykt från krig.

Klockan 20.40 på söndagskvällen fick de komma ut på Kärlekens torg i Göteborg.

Därefter presenterades resultatet.

Årets ”Musikhjälpen” genererade 849 928 engagemang coh sammanlagt samlades 54 517 949 kronor in. Det är den näst högsta summan sedan ”Musikhjälpen” startade år 2008, och drygt 200 000 kronor mer än förra årets insamling som landade på 54 306 748 kronor.