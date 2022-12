David Lynch-kompositören Angelo Badalamenti är död

Samarbetade med Paul McCartney och David Bowie

Den hyllade kompositören Angelo Badalamenti har dött.

Det bekräftar hans brorsdotter för The Hollywood Reporter.

Han blev 85 år gammal.

Under söndagen dog Angelo Badalamenti i sitt hem i Lincoln Park, New Jersey, omgiven av sin familj. Kompositörens brorsdotter Frances Badalamenti berättar för tidningen The Hollywood Reporter att han dog av ”naturliga orsaker”.

Angelo Badalamenti vid ett framträdande 2015.

Samarbetade med flera världsstjärnor

Angelo Badalamenti var mest känd för sitt nära samarbete med regissören David Lynch, 76, och gjorde musik till filmen ”Blue Velvet” och dramaserien ”Twin Peaks”. För den sistnämnde belönades han med en Grammy i kategorin ”Bästa popinstrumentala prestation” på 1991 års gala.

Under sin över 50 år långa karriär hann Badalamenti även samarbeta med en rad världsartister, bland annat Nina Simone, Paul McCartney, 80, och David Bowie. Han gjorde även musiken till öppningsnumret i Olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona.

I sin dagliga ”Weather report” den 12 december konstaterade David Lynch: ”Idag...ingen musik”.