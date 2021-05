”De slösar bort vår erfarenhet”

Public service äldre medarbetare kritiska

Publicerad: 05 maj 2021 kl. 12.48

Marianne Rundström, 70, är väl bekant med ålderism.

För några år sedan valde SVT-profilen att lämna kanalen när hon inte fick förnyat förtroende.

– Jag sa upp mig, jag ville inte avvecklas utan utvecklas.

Marianne Rundström petades från ”Gomorron Sverige”. Nyhetsankaret Claes Elfsberg har varit öppet kritisk mot att han inte fick fortsätta jobba efter att han hade fyllt 67. Och nyligen tog Sveriges Radio bort programmet ”P4 plus med Ulf Elfving” ur tablån.

I januari stod klart att den 78-årige radiolegendaren Elfving blev av med sitt återkommande radioprogram i seniorkanalen P4 Plus.

Ville inte trappa ner

– Jag har fått många förklaringar, det behövs bland annat utrymme för andra program och det ska sparas pengar, sa Elfving då till Aftonbladet.

Foto: TT Claes Elfsberg

Han förklarade samtidigt att han inte har några planer på att trappa ned.

Som plåster på såren fick han göra en serie om 60-talet som avslutades den 13 mars. Ulf Elfving rundade av sista sändningen med orden:

– Om jag hade en gungstol skulle jag nog gärna slå mig ned i den ett tag nu. Men det får dröja lite till. Den här serien om 60-talet är i alla fall slut och vi får se och höra om och när vi möts igen.

Nya uppdrag

Nu säger han:

– Nu vet jag inte hur det blir. Det vet man aldrig som frilansare. Det får ni nog fråga de ansvariga på P4 Plus om.

Men han hintar om att han har kontakt med andra aktörer.

– Det finns en del andra uppdrag som jag inte kan prata om just nu. Men det har inte med Sveriges Radio att göra. Det är ganska skönt att få vara pensionär på riktigt ett tag.

Foto: MICKAN PALMQVIST Ulf Elfving hade inga planer på att trappa ner, men seniorkanalen P4 Plus petade honom.

Henrik Olsson, kanalproducent på P4 Plus, ser inte en framtid där Elfving får ett nytt återkommande program.

– Nej, vi vill att han ska göra den här typen av program som 60-talsserien som är mer genomarbetade. Jag tycker man fick se en helt ny sida i den här serien där han blev lite personlig. Det här med att göra fyratimmarsblock och påannonsera musik, det tycker inte jag att han ska behöva göra längre.

”Slutade satsa på mig”

Att fasa ut äldre medarbetare är något som programledaren Marianne Rundström, 70, känner till väl. Hon fick inte förnyat förtroende när ”Gomorron Sverige” gjordes om till ”Morgonstudion”. Då valde hon att sluta.

– Man kan inte kräva att få fortsätta med en viss tjänst. Det var mer att jag kände att nu har de slutat satsa på mig, det finns ingen möjlighet till utveckling här. Och då hade jag andra möjligheter tyckte jag. Jag hade funderat på att starta eget ändå så det blev nästan ett bra tillfälle.

Satsningen bar frukt och Marianne Rundström har fullt upp i dag.

– Det är massor, jag gör just nu sex entimmesprogram för ett företag och det är kul.

Foto: Carolina Byrmo Marianne Rundström, 70, slutade på SVT när hon inte längre fick utvecklas.

Rundström tycker SVT slösar bort erfarenhet när de i hög grad väljer att satsa på yngre personer.

– Jag har inte fått ett enda samtal därifrån sedan jag slutade. De är nog fullständigt ointresserade av just mig. Men jag möter människor varje dag som kommer fram och säger att de saknar mig eller Claes Elfsberg och tycker det är tråkigt att de äldre profilerna har slutat.

”Har ett stort ansvar”

Vi har hört från många äldre medarbetare på SVT att ledningen ”bara bryr som om unga vuxna”. Känner du igen det?

– Oh, ja. Absolut. Det där har jag hört under många år. Däremot har public service ett särskilt stort ansvar för mångfalden. Hela landet ska synas, alla åldrar och etniciteter. Och då kan man exempelvis inte bara rensa bort folk för att de har ett felaktigt födelseår.

Hur togs du emot på den öppna arbetsmarknaden?

– Det var intressant att se att jag var väldigt välkommen utanför en fast anställning. Det var min erfarenhet och kunskap som räknades, det var kompetens de var ute efter. Jag ångrar inte att jag slutade på SVT.

Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på SVT, väljer att svara på Aftonbladets frågor via mejl.

Public service har väl ett uppdrag att representera alla åldersgrupper, tycker ni att ni gör det när det kommer till äldre medarbetare?

”Efter avslutad anställning är det många som kommer tillbaka och jobbar på SVT, men på kortare frilanskontrakt eller vikariat. Ska SVT spegla hela Sveriges befolkning så behövs även uppdragstagare som är över 67 år. Dessa personer besitter stor kunskap och erfarenhet som kan föras vidare till yngre anställda. Några exempel på personer över 65 år som syns i rutan är årets julvärd Lars Lerin och Janne Josefsson.”

”Håller inte med”

Vissa tidigare medarbetare tycker inte att ni tar tillvara erfarenhet utan prioriterar yngre medarbetare. Hur ser ni på det?

”Jag håller inte riktigt med om den bilden, vi har en hög medelålder för tillsvidareanställda. Men för att kunna säkra mångfald och nya kunskaper så är det avgörande att tjänster frigörs av pensionsavgångar.”

Ni ändrade er angående ”Det sitter i väggarna” och ”Hemmagympa med Sofia” när tittarna protesterade mot att programmen skulle läggas ned. Hur resonerade ni då?

”För att kunna producera nya program så måste vi ibland pausa programtitlar. När det blev känt att “Det sitter i väggarna” skulle pausas såg vi ett enormt engagemang och visad kärlek för programmet och backade. Sofias gympa var först tänkt som en tillfällig hjälp att komma i rörelse under pandemin. När det blev sommaruppehåll såg vi också ett stort engagemang, programmet hade blivit livsviktigt för väldigt många. SVT tog då beslutet att sända allt i repris under tiden Sofia spelade in nya gympapass.”

