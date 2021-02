”Jag ska dö med ett glas champagne ute i teaterfoajén!”

Sveriges teaterdrottning Vicky von der Lancken firar 50 år i branschen

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 09 februari 2021 kl. 19.03

Foto: LOTTE FERNVALL Sveriges okrönta teaterdrottning, med Vicky von der Lancken.

Hon är Sveriges okrönta teaterdrottning.

Men Vicky von der Lancken hade en tuff start i den tidigare så mansdominerade branschen.

– De tog mig inte på allvar, ”låt henne leka lite” var den allmänna inställningen.

I år är det 50 år sedan teaterdirektören Vicky von der Lancken, 78, tog sina första stapplande steg i den då mansdominerade branschen. Hon bjöds in i ett veritabelt getingbo då hennes vän Bengt Sändh gav henne chansen att bli bokare för ett gäng stökiga, men härliga, trubadurer som Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk.

– Bengt ringde och undrade om jag kunde komma ned till Den Gyldene Freden i Gamla stan. Då förklarade han att de skulle bilda Yrkestrubadurernas förening och att jag skulle ha hand om dem. Det var så det började, förklarar Vicky von der Lancken på sitt kontor på egna teatern Oscars i Stockholm.

Hon kan se tillbaka på ett imponerande yrkesliv i en bransch som nu både har tagit räkning till nio och har bakbundna händer på grund av coronapandemin.

– Det har varit oerhört tufft och vi har haft stängt sedan i mars. Det har varit noll kronor in, men vi har utgifter hela tiden. Vi har fått visst stöd från Kulturrådet och vi hoppas naturligtvis få mer pengar, annars vet jag inte hur det ska gå. Men jag är inte den oroliga typen för då hade jag inte gjort allt jag gjort. När vi satte upp ”Singin’ in the rain” så kostade bara regnet tre-fyra miljoner. Men det här är den värsta krisen jag upplevt.

Kommer ni att klara er?

– Ja, men vi hade tur, ”Så som i himmelen” gick ju som tåget. Den fyllde på vår kassa, men den är i princip slut snart.

Du började 1971, var det svårt att vara kvinna i den här branschen?

– Från början var det jättetufft. De tog mig inte på allvar, ”låt henne leka lite” var den allmänna inställningen. Då kämpar man ännu mer. På den tiden fanns det en privatteaterförening med de äldre teaterdirektörerna, alla var män och där fick inte jag vara med för jag hade ingen egen teater. Jag hade hyrt ute på Cirkus för ”I hetaste laget” med Björn Skifs och sedan gjort Povel Ramels ”Tingel-Ta ngel” på Tyrol som blev en enorm succé.

Apropå de högfärdiga manliga teaterdirektörerna, sa de något när du gick från klarhet till klarhet?

– Nej, men det var roligt när privatteaterpriset Guldmasken skulle delas ut 1994, då fick ”I hetaste laget” fyra priser och jag vann Juryns specialpris. Då kom en av dem fram och sa ”Vicky, jag måste bara säga, vilket jobb du gör”. Sedan fick jag vara med i föreningen, men jag kände det inte som en revansch, snarare som en vändpunkt och att jag blev accepterad.

Foto: LOTTE FERNVALL Vicky von der Lancken började som bokare för trubadurer som Fred Åkerström och Cornelis Vreeswijk.

Om vi backar bandet – du blev bortadopterad i unga år?

– Mina biologiska föräldrar skilde sig tidigt och jag blev bortlämnad när jag var fyra månader och kom till en liten gård i Småland där de hade hand om flera barn. Mina adoptivföräldrar kom dit när jag var åtta månader, men damen som hade hand om det beskrev mig som väldigt skrikig. Pappa gick in till mig och han tittade ned på mig, då började jag skratta. Då sa pappa ”det här är vår flicka, henne ska vi ha”. Sedan blev tyvärr min mamma, för det var verkligen min mamma, sjuk och fick cancer när jag var ungefär fyra år. Hon gick bort när jag var åtta år.

Minns du det väl?

– Ja, och jag tyckte hon var en ängel, jag älskade verkligen min mamma. Men det gjorde att jag och pappa kom väldigt nära varandra. Sedan gifte han om sig och hans nya fru var inte så förtjust i att det fanns ett barn med i bilden så när jag var i 15-årsåldern sa hon plötsligt, ”du ska minsann vara glad att du är här för Erland är inte din pappa och Gabriella som dog var inte din mamma”. Jag fick senare veta att på vår gata så visste alla om det, men pappa hade förbjudit dem att säga något. Sista gången jag träffade honom sa han: ”jag vill bara att du ska veta att du har varit solstrålen i mitt liv”. Då var min son Johan tre månader och vi var och hälsade på. Efter det gick han bort i en hjärtinfarkt.

Du ville från början själv bli artist?

– Ja, men det tyckte inte min pappa om. Men jag sjöng med Folkans ungdomsrevy när jag var 14 år och när jag var i 17-årsåldern hamnade jag på bild i Jönköpingsposten med rubriken ”Huskvarnas nya Brita Borg”. Pappa sa ”man får ju skämmas”.

– Men jag ringde ned till Sten-Åke Cederhök i Göteborg för att söka jobb och fick åka ned och provsjunga. Jag fick jobbet och pappa tyckte det var förfärligt. Han sa att om du åker så får du inte komma hem. Men jag åkte och när vi hade spelat runt 20 föreställningar så ringde min faster och sa att på lördag kommer Erland. Under föreställningen ställde han sig upp och sa högt ”det är min dotter, hon den mörka till höger!”. Sedan kom pappa bakom scenen och sa ”du är envis som en röd gris”, men han var lite stolt.

När bestämde du dig för att lägga ner artistkarriären?

– Jag var med på en cabaret på Nalen och vi skulle åka ut i folkparkerna. Det var många som var med och då kände jag att ”är jag så bra?”. Då bestämde jag mig för att sluta och det har jag aldrig ångrat.

Är det något du ångrar eller önskar du gjort annorlunda?

– Jag ångrar ingenting, det gör jag inte. Allt har haft en mening, ibland har det blivit tokigt, men jag ångrar ingenting.

Foto: lotte / 3226 Arkivbild. Vicky von der Lancken tillsammans med sonen Johan.

Arkivbild. Vicky von der Lancken och Barbro ”Lill-Babs” Svensson, 2009.

Du dömdes 2003 för grovt skattebrott efter att ha tagit ut 600 000 kronor ur bolaget och dömdes till åtta månaders fängelse?

– Jag hamnade på den här öppna anstalten som i slutändan blev fem och en halv månad och då fick jag verkligen veta vad vänskap var. Povel Ramel, Magnus Uggla, Lasse Berghagen, Robert Gustafsson och många underbara vänner i och utanför branschen kom och hälsade på mig och jag förstod också vilken härlig sida man lever på, solsidan. Jag tycker jag tog till vara på den tiden och reflekterade över livets alla sidor.

Var det en jobbig tid?

– Så klart att det var jobbigt, men jag försökte vända den tiden till något positivt. Jag tänkte att så här är det på den här sidan. Jag hade gjort fel och jag tog mitt straff.

Du säger att du fick reda på vad verklig vänskap är, var det några som svek dig under den här tiden?

– Nej, snarare tvärtom, det dök upp så otroligt många vänner på anstalten. Det var väldigt många som hörde av sig och gav sitt stöd, jag fick till och med brev från människor jag inte kände.

Var du orolig för att det skulle påverka din verksamhet negativt i en förlängning?

– Det är klart att jag kände en oro, men tänkte och hoppades nog att de flesta känner mig och vet vem jag är och vad jag står för. Jag fick otroligt mycket kärlek på många olika sätt. Robert Wells höll bland annat en konsert ute på anstalten och Leif Mannerström gjorde julmat till tjejerna. Jag kände verkligen ett oerhört fint stöd från alla möjliga håll.

Du jobbade också med din vän Barbro ”Lill-Babs” Svensson under många år?

– Ja, i tolv år, från 1975 till 1987. Jag började som sekreterare, men slutade som producent. Jag kan fortfarande komma att tänka på henne och är på väg att ringa då det slår mig att hon inte finns längre. Vi kom varandra nära och det var tungt när hon gick bort. Jag var uppe på sjukhuset den dagen hon fyllde 80 år och Karin Falck och jag var hos henne två veckor innan hon gick bort, då var hon jättepigg. Vi pratade om vad vi skulle göra när hon kom hem. Det är så sorgligt.

Du gifte dig 1966 med Ernst von der Lancken, fick din son Johan och skilde dig tre år senare. Hur har privatlivet sett ut efter det?

– Jag träffade en man som heter Åke som jag levde med i elva år. Sedan träffade jag en man i två år, men nu är det ingen i sikte. Jag har så många nära vänner, underbara kompanjoner och kollegor och min son Johan med fru och barn så jag umgås med lite olika ”familjer” och det är kärlek det också. Jag känner mig bortskämd och har en stor vacker teaterfamilj.

Men skulle du vilja träffa någon?

– Jag har sagt att när jag fyller 80, då ska jag börja tänka på det, och det gör jag nästa år. Då ska jag ha en stor fest. När jag fyllde 70 så hade jag stor fest på Berns. När vi skulle sätta oss till bords efter fördrinken på terrassen så hade vi druckit 220 flaskor champagne.

Det verkar inte som om du har några planer på att dra dig tillbaka?

– Nej, jag ska dö med stövlarna på och med ett glas champagne ute i teaterfoajén!

Foto: LOTTE FERNVALL Vicky von der Lancken i sitt kontor på egna teatern Oscars i Stockholm

Foto: LOTTE FERNVALL ”Jag ska dö med stövlarna på och med ett glas champagne ute i teaterfoajén”, säger Vicky von der Lancken.

FAKTA Namn: Vicky Lillemor Birgitta von der Lancken.

Född: 4 juli 1942 i Jönköping.

Familj: Sonen Johan och barnbarnet Leona, 1,5 år.

Karriär: Skapat mängder av scenproduktioner som ”Hotelliggaren”, Robert Gustafssons 25-årsjubileum och ”La Cage Aux Folles”. 2002 fick hon medalj av kungen.

Aktuell: Ständigt.

3 RÖSTER OM VICKY

Johan von der Lancken, son och kollega

– Vicky är livskraft, hopp, glädje och ofantligt mycket kärlek. Jag har inte träffat någon som ser så mycket möjligheter och ser till att också genomföra dem. Att vara son till henne har bara varit lätt och samma sak gäller som kollega: man fylls av kärleksboost och ges otroliga möjligheter.

Robert Gustafsson, vän och kollega sedan 30 år

– Med sin enorma energi och livsglädje och osvikliga intuition slutar hon aldrig att förvåna. En superwoman som är min äldsta arbetspartner, kompanjon och nära vän som lärt mig att premiärfesten är det viktigaste i en teateruppsättning och att en ensemble måste vara socialt begåvad och trivas ihop för att det ska bli riktigt bra på scen. Vi har tillsammans iscensatt många av våra gemensamma drömmar och utan henne hade jag aldrig blivit den jag är.

Agneta Villman, teaterchef på Maximteatern i Stockholm

– Vicky är the leading lady, en ikon i Teatersverige. Hon har en osviklig fingertoppskänsla och ingen kan som hon sätta samman en ensemble som skapar ny och spännande dynamik för publiken. Ibland ringer jag till Vicky för att bolla, hon har alltid klokskap att ge.

