Johan Jureskog: Jag gillar inte att vara töntigt svensk

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 09 november 2020 kl. 07.02

Han blev skräckslagen när coronapandemin bröt ut i våras.

Kändiskocken Johan Jureskog var rädd för att hans restaurangdagar var räknade.

– Jag hade panikångest över att allt man hade byggt under tjugo år skulle gå åt helvete.

Hur ser fredagsmyset ut hemma hos Jureskogs?

– En gyllene fredag börjar med att jag hämtar min hustru Paulina någon gång runt 15-tiden, sedan bränner vi ut till landet. Vi öppnar en flaska vin, grillar lite och myser och kollar på en riktigt bra långfilm. Det är väldigt ofta fredagsmys ute på landet och vi brukar oftast äta framför teven då. Däremot har Paulina gett upp det här med att vi ska kolla på någon serie för jag är ingen seriemänniska. Jag vill att intrigerna ska vara lösta när jag går och lägger mig. Jag är en riktig filmnörd, det är mitt sätt att koppla av.

Du var oerhört deppad som så många andra när corona brakade loss i våras och målade upp ett skräckscenario. Hur är läget nu?

– Det har varit en skräck. Men vi var ganska smarta och hade öppet under sommaren, både AG, Jureskogs och Rolfs kök. Jag hade panikångest över att allt man hade byggt under tjugo år skulle gå åt helvete. Men det mynnade ut i att sommaren blev väldigt bra.

Foto: LOTTE FERNVALL Johan Jureskog.

Du öppnar bara fler och fler krogar och vi vet ju att matlagning är en superstor passion. Men var kommer energin ifrån?

– Jag älskar verkligen mat, men jag har mycket energi och jag tror det kanske grundar sig i att min farsa aldrig var nöjd med mig och det gjorde att jag fick myror i arslet och kände att jag ville bli någon och ihågkommen. Men självklart är jag också intresserad av att göra en bra business för att kunna kliva åt sidan när man blivit förmögen. Pengar är absolut en drivkraft och det gillar jag att säga, för det är osvenskt och jag gillar inte att vara töntigt svensk.

Foto: SHIMODA MEDIA Johan Jureskog med fru Paulina.

Du sliter som ett djur och är också nybliven tvåbarnsfar. Hur hinner du med allt?

– Jag gillar att vara brutalt ärlig. Jag lider av dåligt samvete hela tiden och det är ett jätteproblem. Det är extremt mycket på alla fronter. Men jag prioriterar min familj väldigt mycket. Fredagskvällar, lördagar och söndagar är heliga och förhoppningsvis en kväll i veckan. Men annars är det jobb från morgon till kväll.

Du har ju träffat ditt livs kärlek i frugan Paulina. Men du jobbade bort många relationer innan det?

– Det gjorde jag absolut. Det här låter så jävla mansgrisigt, men jag var ganska långt gången i min karriär när jag och Paulina träffades så hon har inte köpt grisen i säcken. I vår bransch får man ingenting gratis, dessutom är det väldigt skört det jag håller på med. Jag måste hålla mitt fokus, men också fokus på familjen när jag är hemma. Paulina är fjorton år yngre än mig, jag hoppas att jag om 7-10 år inte jobbar lika mycket som jag gör idag och då är det hennes tur att glänsa.

Du har berättat att du upplevt stor pennalism i bland annat Frankrike. Hur är du själv som chef?

– Ni känner ju mig lite. Jag hatar hårda ord i ett kök och att skrika och gorma och vara ett svin. Jag kommer in till jobbet med supermycket energi och ser till att alla garvar. Det är high five hela tiden och högt i tak. Alla ska bli sedda, från disken till baren. Och det är superviktigt att man ska ha kul på jobbet.

Vi måste snacka om din beef med kändisbagaren Sébastien Boudet som i ett inlägg på Instagram gick till hätsk attack gällande ditt tidigare samarbete med McDonald’s?

– Haha! Jag är noll konflikträdd, men blir brutalt ledsen när någon som kallar mig kompis och hälsar på mig under inspelningar i USA inte kan ringa och fråga vad jag håller med och istället kräkas på Instagram. Om jag inte hade gjort McDonald’s-grejen hade jag inte kunnat göra Jureskogs som förändrar hela jävla fast food-Sverige. Min dröm är att Jureskogs ska gå så jävla bra och att någon sedan annan tar vid och gör det ännu bättre. Då vill jag starta en stiftelse för att ge tillbaka till min bransch. Hade jag gjort det jag har gjort i USA hade jag blivit så hyllad, man hade fått så många utmärkelser. Här får man fan inte ens en klapp på axeln vilket är helt sjukt. Det är sådan svinäcklig avundsjuka i det här landet som jag bara kräks på.

Om vi ska återgå till Boudet så kallade du honom för ”en fransk pajas”?

– Hahaha! Ja, men man kanske inte ska öppna käften om man inte har rent mjöl i påsen själv. Men han har vevat mot alla. Det var så många som ringde mig och ville stötta mig. Min fru sa sedan till mig att jag skulle vara den större människan och tiga ihjäl det. Och det gjorde jag.

Vilken är den bästa måltiden du har ätit?

– Holy fuck… Vilken fråga. Men jag har varit på L’Ami Louis i Paris fyra gånger och två av dem har maten varit right up my alley. Det är så banalt och enkelt och det är lite för stora portioner. Allt är fult, men genialiskt. Det är verkligen matporr för en gammal kock som jag.

FAKTA Johan Jureskog Namn: Bengt Johan Jureskog Ålder: 45 Familj: Frugan Paulina, dottern Greta, 2, och John John som föddes i augusti. Yrke: Kändiskock. Driver restaurangerna AG och Rolfs Kök samt hamburgerkedjan Jureskogs. LÄS MER

