Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN Philippa Parnevik och Penny Parnevik 2018.

Philippa Parnevik: Jag är inte perfekt

Influencern om nya samarbetet, kritiken och hudcancern

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 12 november 2020 kl. 18.15

Philippa Parnevik kritiserade sina branschkollegor för att bidra till konsumtionshets.

Och hon kritiserades tillbaka.

– Det var många som tyckte det var jobbigt att jag pratade om hållbart mode trots att jag flyger och äter kött, säger hon.

Influencern Philippa Parnevik, 21, befinner sig just nu i Stockholm på grund av pandemin. I vanliga fall bor hon i New York där hon pluggar hållbart mode på Fashion institute of technology, men det fjärde och sista året gör hon nu på distans.

– Jag känner mig tryggare i Sverige för att båda mina systrar bor här, och nästan hela min släkt. Det känns tryggt att vara nära familjen, säger hon.

Foto: Plick Kreatörerna Philippa Parnevik, Ingrid Berg, Nelly Skog och Axel Jacobsson släpper kläder för Plick.

Trött på konsumtionshets

Hon har ett brinnande engagemang för just hållbart mode och nu lanserar hon ett designsamarbete tillsammans med second hand-appen Plick. En klädkollektion skapad av återvunnet material. Inspirationen fick hon av all konsumtionshets hon ser dagligen i sina sociala medier. Men även av influencerkollegors klädsamarbeten med stora klädkedjor som säljer slut på nolltid.

– Ofta släpper de kollektioner med ”fast fashion brands” och det är då det blir lite farligt. Jag vill stötta dem och ge dem respekt för det, men det är lite svårt när planeten får ta smällen.

– Jag tycker att man ska ta ansvar för det man producerar. Man kan inte bara sätta sitt namn på det utan att tänka efter, lägger hon till.

Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN Peg Parnevik, Phoenix Parnevik, Philippa Parnevik, Mia Parnevik och Penny Parnevik.

Motreaktioner på kritiken

I ett inlägg på Instagram tog Philippa Parnevik upp ämnet. Det dröjde inte länge förrän hon möttes av motreaktioner.

– Det var många som tyckte det var jobbigt att jag pratade om hållbart mode trots att jag flyger och äter kött. Men jag är inte perfekt. Det är jättesvårt att vara hållbar i dagens samhälle. Men det viktiga är inte att bara några gör allt, det viktiga är att alla gör lite grann.

– Jag kan inte göra allt som Greta Thunberg, men jag försöker i de ämnen jag faktiskt förstår.

Foto: CAROLINA BYRMO Philippa Parnevik.

”Hade mycket ångest”

Förutom att inspirera till hållbarhet har hon även använt sin plattform för upplysa andra om exempelvis hudcancer. Det var i januari som hon visade upp ett långt ärr på sin vad i ett inlägg på Instagram. Hon berättade att hon hade opererats för malignt melanom.

– Jag visste inte hur farligt hudcancer faktiskt var, jag trodde bara att det var någonting som gamla fick. Jag hade ingen aning om att jag någonsin skulle kunna drabbas av det.

Hon säger att cancerbeskedet har förändrat hennes liv och att hon ”vuxit som person”.

– Jag fick verkligen en ”realitycheck”. Det fick mig att inse att livet är kort och man måste vara glad och göra det man vill och det man mår bra av.

I dag går hon på kontroller var tredje månad och är väldigt försiktig i solen. Rädslan har successivt släppt.

– I början hade jag mycket ångest. Jag gick runt och tittade på min kropp konstant, skickade bilder på leverfläckar. Men nu har jag släppt det. Det finns ingenting jag kan göra åt det, det är bara att ha koll på sin kropp och på sin hud, säger hon.

