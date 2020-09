Aaron Carters nya karriär: gör porr

Den förra barnstjärnan onanerade inför kameran i direktsändning

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 08 september 2020 kl. 23.38

Den förra barnstjärnan Aaron Carter har bytt musiken mot porr.

Debuten skedde i helgen när han i en direktsänd show spelade gitarr naken och smetade in sitt kön med honung, skriver Daily Star.

Foto: AP Aaron Carter.

I fredags bytte Aaron Carter, 32, musikindustrin mot porrbranschen när han debuterade i en direktsändning på betalsajten Camsoda, skriver Daily Star. Inför sändningen skrev den förra barnstjärnan på Twitter:

”Ni kommer inte tro det, men det händer! Förbered er för ikväll, vi ses där”.

På Instagram skrev han:

”Det här är min första gång. Kolla in mig live”.

Aaron Carter, som är lillebror till Backstreet Boys Nick Carter, 40, och som scendebuterade som 10-åring som förband till pojkgruppen, hade en hit med låten ”I want candy” 2000. De senaste åren har det stormat kring artisten, som haft drogproblem och beskrivit sig som bipolär med akut ångest.

Spelade gitarr naken

Under vintern hamnade Carter i tidningarna igen efter flera våldsamma bråk med flickvännen Melanie Martin, men i april hade paret återförenats och uppgavs vänta barn. Det tycks också vara Martin som fått in pojkvännen i porrindustrin. Hon har sedan tidigare en egen profil hos samma porrföretag som Carter och har tidigare erbjudit liveshower för en betalande publik, uppger Page Six.

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYR≈N Aaron Carter.

Det finns ännu inga uppgifter om hur många som betalade för att få se Aaron Carters direktsända show i helgen, men enligt Daily Star smetade han bland annat in sitt kön med honung, hällde stearin över sitt bröst, spelade gitarr naken, duschade och onanerade inför kameran.

På förhand berättade Camsodas talesperson för Page Six att Carter också skulle: ”äta banan retfullt och skala dem med fötterna”, men om bananer faktiskt förekom under Aaron Carters porrdebut är oklart.

Foto: MATT SAYLES / AP Nick och Aaron Carter 2006.

