Att finalen står mellan två tjejer känns som en seger i sig

Men Caspar kändes som gruppens mest självklara artist

Publicerad: 27 november 2020 kl. 23.38

Uppdaterad: 28 november 2020 kl. 00.18

Det blir en tjejfinal trots allt.

Kvällens semifinal avrundades med något av en skräll när förhandstippade Caspar Camitz föll på målsnöret.

Foto: TV4 Finalisternas jubel. Nadja Holm och Paulina Pancenkov fick flest röster av tittarna.

Under hela hösten var Caspar Camitz och Nadja Holm förhandstippade att stå i final. Fram till i kväll satt de med lägst odds hos spelbolagen, med Caspar i överlägsen ledning.

Men resultatet blev något helt annat.

Kanske var det juryns låtval som påverkade, under kvällens första halva kändes en tjejfinal som det enda självklara.

Hon krossade allt och gjorde sitt bästa framträdande

Där bjöd Paulina Pancenkov på ett riktigt Globen-ögonblick. Med powerballaden ”I am telling you I’m not going” krossade hon allt och gjorde sitt bästa framträdande.

Och juryn gav Nadja en välkänd Zara Larsson-hit som dessutom passade henne väldigt bra.

Desto märkligare kändes valet att låta Caspar tolka Ike & Tina år 2020.

Nova Luther fick i sin tur tampas med en låt som få tittare nog kände igen. Dua Lipas renodlade poplåt kräver också väldigt mycket självförtroende för att hålla.

Så Nova blev först ut att åka. Men hennes säregna kvaliteter, inte minst vanan att blanda gammal soul med nutida pop, gör henne till en av de deltagare med ljusast framtid.

Ni är många i chatten som kallar honom för ”tillgjord” eller ”för mycket”, men känslan han förmedlar på scen är omöjlig att fejka

Under hösten har mina ”Idol”-krönikor sällan varit helt positiva. Mest på grund av juryns bristfälliga vägledning och konstruktiva kritik som resulterat i mer karaokesång än riktigt artisteri.

”Men det har ju varit det bästa startfältet på flera år” kanske ni säger då. Ja, deltagarna har bjudit på ovanligt starka sånginsatser. Men det handlar lika mycket om att visa upp en egen musikstil som sticker ut bland artistmyllret där ute.

Foto: TV4 Caspar har förstått att det gäller att sticka ut som artist, tycker Natasha Azarmi.

Där har Caspar hela tiden legat i framkant. Ni är många i chatten som kallar honom för ”tillgjord” eller ”för mycket”, men känslan han förmedlar på scen är omöjlig att fejka. Och när han i kväll gjorde en ömhudad och stark tolkning av ”Bang bang” kändes han återigen som gruppens mest självklara artist. Att han föll på målsnöret spelar därför mindre roll, hans artistiska framtid är redan säkrad.

Men finalen då? Det kommer att bli den största nervrysaren på flera år. Och att det för första gången sedan 2014 står mellan två tjejer känns som en fin seger i sig.

Av: Natasha Azarmi

