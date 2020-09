Roxette släpper ny låt

Spelades in före Marie Fredrikssons död – Gessles ord om vännens kamp

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 30 september 2020 kl. 15.32

Foto: Robin Lorentz-Allard Roxette, Marie Fredriksson och Per Gessle.

Roxette släpper ny musik – med Marie Fredriksson på sång.

Låten ”Let your heart dance with me” spelades in före den folkkära artistens tragiska död.

– Hon ville så mycket, men fick verkligen kämpa. Och det gjorde hon. Marie var en sann fighter in i det sista, säger Per Gessle i ett pressmeddelande.

Inför varje album med Roxette hade duon en mängd låtar att välja mellan och många av tidigare ratade låtar har genom åren släppts som bonusmaterial på singlar och samlingsskivor. Den nya Roxette-låten ”Let your heart dance with me” är just en sådan låt som Marie Fredriksson och Per Gessle, 61, spelade in tillsammans inför sitt sista studioalbum ”Good karma” 2016.

Låten släpps som ett nytt spår tillsammans med samlingen ”Bag of trix” vars första volym släppts digitalt 30 oktober.

– Jag ville skriva en klassiskt enkel ”klappa händerna och stampa takten”-poplåt och ”Let your heart dance with me” blev resultatet. Jag gillade den redan i studion, men som vanligt hade vi redan tillräckligt många starka kandidater så i slutändan fick den vänta på andra chansen. Och till det här projektet kändes den ju gjuten, säger Per Gessle i ett pressmeddelande.

”Sjukdomen gjorde inspelningarna besvärliga”

Där beskrivs den kommande låten som att den ”andas sommar, sol och optimism”. Men den var samtidigt en av de allra sista låtarna som Marie Fredriksson spelade in tillsammans med sin vän och artistkollega Per Gessle. Hennes sjukdom gjorde att hon tvingades kämpa sig igenom inspelningen.

– Bara några månader innan ”Good Karma” kom ut avrådde Maries läkare henne från att fortsätta med turnerande, så vi ställde in alla sommarspelningar och satte punkt för framtida livekonserter. Men hennes sjukdom gjorde även inspelningarna besvärliga för henne. Hon ville så mycket, men fick verkligen kämpa. Och det gjorde hon. Marie var en sann fighter in i det sista, säger Per Gessle i pressmeddelandet.

Marie Fredriksson drabbades av en hjärntumör 2002 men tillfriskande 2009 och turnerade återigen med Roxette världen över mellan 2010 och 2016, innan läkare avrådde henne från att fortsätta. I december förra året dog hon in i sviterna av cancern.

”Let your heart dance with me” kommer att släppas 2 oktober på Roxettes officiella Youtube-kanal.

