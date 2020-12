Publicerad: 04 december 2020 kl. 22.47

Uppdaterad: 05 december 2020 kl. 00.19

Nadja Holm vinner ”Idol” 2020: ”Tror det var jämnt”

Vann över Paulina Pancenkov i finalen

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 04 december 2020 kl. 22.47

Uppdaterad: 05 december 2020 kl. 00.19

”Idol”-finalen är avgjord och Nadja Holm står som vinnare.

23-åringen från Piteå är i tårar efter beskedet.

– Helt ärligt tror jag att det säkert var väldigt jämnt, säger hon till Aftonbladet.

Nadja Holm, 23, vann ”Idol” i TV4 över Paulina Pancenkov, 21.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag är sjukt glad. Jag hade varit glad annars också. Men shit alltså, det är en lång resa, säger hon till programledaren Pär Lernström efter vinsten.

Hennes föräldrar, pappa Lennart och mamma Kitty, har stöttat henne hela vägen, och fanns med på videolänk under finalen.

– Det går inte att beskriva, det är så häftigt, säger Lennart Holm efter vinsten.

– Jag bara gråter, säger Kitty Holm.

”Väldigt jämnt”

Till Aftonbladet säger Nadja Holm att hon inte kan beskriva sina känslor just nu.

– Jag har aldrig varit med om något sådant här förut. Jag tänkte att jag är med i ”Idol”, och hoppades att jag skulle ta mig långt, men jag fattade inte att det skulle vara så här pass. Och att jag skulle få vara med om en sådan här resa också och stå tillsammans med Paulina och träffat alla dessa människor.

Varför tror du att just du vann?

– Helt ärligt tror jag att det säkert var väldigt jämnt. Jag och Paulina jobbar ändå ganska lika och väljer rätt lika låtar. Jag tror att det handlade om det här lilla sista, vad folk vill ha, och det kanske hjälper att jag är från Piteå och har Norrlands stöd. Det kan ha med det att göra, jag vet inte. Jag är otroligt tacksam i alla fall.

”Lycklig”

Hur ska du fira?

– Med mina vänner här, som jag har delat den här resan med. Det var ett tag sedan jag såg dem. Jag vill bara springa fram till dem nu och ge dem ett stort, stort tack.

Hur var det att känna föräldrarnas stöd under finalen?

– Jag tror att de var mer nervösa än vad jag var. De är lyckliga, och jag är lycklig.

Första kvinnan sedan 2014

Nadja Holm är den första kvinnliga vinnaren i ”Idol” på sex år.

Bara två gånger tidigare sedan ”Idol” drog igång i Sverige 2004 har två tjejer stått mot varandra i final. 2007 när Marie Picasso vann över Amanda Jensen och 2014 när Lisa Ajax 2014 vann över Mollie Lindén.

Foto: TV4 Nadja Holm.

FAKTA Alla tidigare ”Idol”-vinnare 2019: Tusse Chiza 2018: Sebastian Wallden 2017: Chris Kläfford 2016: Liam ”Liamoo” Cacatian Thomassen 2015: Martin Almgren 2014: Lisa Ajax 2013: Kevin Walker (2012 hade ”Idol” paus) 2011: Amanda Fondell 2010: Jay Smith 2009: Erik Grönwall 2008: Kevin Borg 2007: Marie Picasso 2006: Markus Fagervall 2005: Agnes Carlsson 2004: Daniel Lindström LÄS MER

Så blev ”Idol”-finalen

Finalisterna sjöng tre låtar var:

En ”eget val” – ”en sista chans att visa publiken att de har vad som krävs.”

En ”Da capo” – ”en favorit från säsongen, men nu på steroider med dansare, pyro etc.”

Vinnarlåten 2020 ”– (Better get) Used to me”, skriven av jurymedlemmen Alexander Kronlund.

Paulina Pancenkovs låtar

Eget val: ”Hurt” - Christina Aguilera

Da capo: ”Side to side” - Ariana Grande

Nadja Holms låtar

Eget val: ”Never Enough” - Loren Allred (The greatest showman)

Da capo: ”Freedom” - Beyoncé ft. Kendrick Lamar

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 04 december 2020 kl. 22.47

LÄS VIDARE

Publicerad: 04 december 2020 kl. 22.47