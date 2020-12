Felix Sandman om jobbiga scenen i Netflix-succén

Kände sig tvingad att be om ursäkt under inspelningen: ”Jag skäms”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 16 december 2020 kl. 18.12

Foto: SVT / SR Felix Sandman i ”Musikhjälpen”

Scenerna blev för jobbiga för Felix Sandman.

Under inspelningen av Netflix-succén ”Störst av allt” kände han sig tvingad att be om ursäkt – och han skäms fortfarande när han ser dem.

– Jag kände att så här beter man sig inte, det är inte okej, säger han i ”Musikhjälpen”.

Felix Sandman, 22, mådde så dåligt under inspelningen av ”Störst av allt” att han kände sig tvingad att be om ursäkt mellan tagningarna, det berättar han i ”Musikhjälpens” direktsändning sent på tisdagskvällen.

Han gjorde den manliga huvudrollen i Netflix-succén baserad på Malin Persson Giolitos roman med samma namn och när William Spetz, 24, som också spelade med i tv-serien, gästade ”Musikhjälpen” pratar de om scenerna som Sandman fortfarande skäms över.

– Jag tänker på en scen som vi gjorde som jag skäms varenda gång jag ser för att den var så jobbig att göra mot dig, säger Felix Sandman till William Spetz under sändningen.

”Jag skäms varje gång”

I scenen går Sandmans karaktär till attack mot Spetz rollfigur och vräker ur sig rasistiska och nedlåtande kommentarer.

– Vi är på Labbes lantställe och Sebastian lashar ut på Samir om att hans föräldrar är taxichaufförer och tunnelbaneförare och allt det där. Jag skäms varje gång jag tittar på det, säger Sandman i ”Musikhjälpen”.

– Det är för att du gjorde det så bra, du var så i det, svarar William Spetz.

– Jo, men jag blir rädd för mig själv. Det var mycket små improvisationer men mycket manus, det var viktiga saker som behövde nämnas. Det var många tillfällen, men mest det här, när jag spelade att jag är den vidrigaste personen just nu. När det ändå blir så verkligt och man ser andra människor i ögonen och man tänker: ”Hur kan jag göra det här? Hur kan jag sitta och säga det

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT Hanna Ardéhn och Felix Sandman spelade huvudrollerna i Netflix-succén ”Störst av allt”.

här?”, säger Felix Sandman.

Bad om ursäkt

Han fortsätter med att beskriva ännu en scen där han kände att han mellan tagningarna hela tiden var tvungen att be om ursäkt för hur hans rollkaraktär betedde sig. I scenen skulle han spela drogpåverkad under en middag med sin flickväns familj.

– Det som var i den scenen när jag är odräglig och vidrig var att stå framför vuxna människor, det känns som en familjemiddag, då kände jag att så här beter man sig inte mot vuxna, det här är inte okej.

När Spetz frågar vad han gjorde mellan tagningar svarar Sandman:

– Jag bad om ursäkt. Alltid.

