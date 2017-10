Fler biljetter till Queens konsert på Friends Arena

Foto: Felipe Dana / AP Adam Lambert och Brian May i Queen.

Nu kan fler få chansen att se det legendariska rockbandet Queen i Sverige.

Arrangören Live Nation meddelar att fler biljetter släpps till bandets spelning på Friends Arena den 21 november.

Queen bildades i London 1970 av gitarristen Brian May , sångaren Freddie Mercury och trummisen Roger Taylor . Numera består bandet av Brian May och Roger Taylor – samt ”American Idol”-finalisten Adam Lambert , som rekryterades som ny sångare i gruppen 2011.

Nu meddelar konsertarrangören Live Nation att fler biljetter är släppta till QUEEN (+Adam Lambert) på Friends arena den 21 november. Det är deras enda Sverigespelning på Europaturnén, som inleds på onsdagen i Tjeckien.

Queen + Adam Lambert gästade Sverige senast förra året med en konsert på festivalen Sweden Rock i Blekinge. I år är det 40 år sedan Queen släppte sitt klassiska album ”News of the World”, med hits som ”We will rock you” och ”We are the champions”. För turnén presenterar bandet en helt ny show med en toppmodern scenproduktion.