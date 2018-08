Harvey Weinstein + FÖLJ

Hollywood-stjärnan: Det bara brast för mig

Alyssa Milano om metoo-fenoment, kritiken och varför världen aldrig blir sig lik igen



1 av 2 | Foto: Ouzounova/Splash News / Splash News Tårar över vad dottern riskerade att utsättas för fick skådespelerskan Alyssa Milano att dra igång metoo på nätet.

Här är kändisen bakom nätets metoo-rörelse.

Den 15 oktober i fjol uppmanade skådespelerskan Alyssa Milano kvinnliga sexoffer att använda hashtaggen metoo.

24 timmar senare hade hon fått tolv miljoner gensvar.

– Jag sådde ett frö som blev en egen grej, säger hon till Nöjesbladet.

Inte ens i sina vildaste fantasier kunde Alyssa, 45, drömma om effekten hennes tweet en sen kväll skulle få.

Allt började när sexanklagelserna mot Harvey Weinstein rullades upp.

– Vi spelade in tv-serien ”Insatiable” då, säger Milano som tidigare medverkat i serier som ”Who’s the boss?”, ”Charmed” och ”My name is Earl”.

– Avslöjandet fick oss att börja diskutera sexuella trakasserier, övergrepp och attacker på jobbet. Det visade sig att att det inte bara var skådespelerskor utan också inspelningsmedarbetare och andra som drabbats. Alla hade skräckhistorier.

Som nybliven mamma till en son och en dotter uppger Alyssa att hon tog det hårt.

– På kvällen den 15 oktober låg jag i sängen bredvid min treåriga dotter Elizabeth. Plötsligt bara brast det för mig. Jag började storgråta när jag såg på henne.

Legendariskt tweet

– Jag var skräckslagen över att hon skulle behöva växa upp i en värld där kvinnor behandlas som andra klassens medborgare, där män känner att de kan såra och komma undan med det utan att ställas till svars.

Desperationen fick henne att författa det inlägg som i dag är legendariskt:

”Skriv ’me too’ som svar på den här tweeten om du blivit sexuellt trakasserad eller utsatt för övergrepp.”

Uttrycket var inte hennes eget. Det hämtade hon från Tarana Burke, en kvinnlig aktivist som 2007 myntade det då hon jobbade med offer för sexuella brott.

– När jag vaknade sju timmar senare hade 35 000 personer svarat. Efter 24 timmar hade hashtaggen använts tolv miljoner gånger och inom 48 timmar hade den använts i 85 olika länder.

Alyssa visste inte om fenomenet skulle hålla i sig.

Spreds till Afrika

– Det var först när jag fick ett samtal från min UNICEF-representant som jag insåg att det inte skulle lägga sig. Hon berättade att en 14-åriga flicka från Etiopien hört av sig angående metoo och tillsammans med tre kompisar berättat om en lärare som utsatt dem för övergrepp.

Alyssa skakar på huvudet och vi inser att vi knappt ägnat någon tid åt det projekt hon egentligen kommit till det här Beverly Hillshotellet för att diskutera – nya Netflixserien ”Insatiable”. Men det här känns både viktigare och intressantare.

– Det har varit mycket speciellt att vara en del av metoo. Ibland är det överväldigande, ibland obekvämt - särskilt när kvinnor kommer fram och tackar mig.

– Jag känner att jag bara varit en farkost för det som inträffat.

På en följdfråga omformulerar hon sig.

Donald Trump

– Det känns som om jag varit någon slags megafon för alla att samlas kring och för att försöka fixa det här. Vi har fortfarande långt kvar att gå men det är magiskt att vara en del av.

Hon tror att en del av förklaringen till genomslaget stavas Donald Trump.

– Vi hade nog inte haft den här konversationen om Hillary Clinton varit president. Vi valde en president som anklagats för sexövergrepp och sextrakasserier. Det gjorde oss kvinnor arga. Tillsammans med avslöjandet om Harvey – och kvinnors mod att stå upp emot honom – skapades perfekta förutsättningar för den här rörelsen.

Metoo har inte undgått kritik. Somliga har liknat rörelsen vid en lynchmobb som hänger folk utan rättegång.

– Kritiken är hälsosam. Jag tror att mycket mer kommer att bli resultatet av det här, särskilt från gråzonerna.

Splittra kvinnorna

– Ofta är det de som leder till mest eftertanke och konversation. Vi har sett klara fall av övergrepp och trakasserier där det inte rått någon tvekan om att det begåtts brott. Vi har också sett ett spektrum av gråzoner där folk ifrågasätter om det borde sorteras in under metoo.

– Men utan diskussioner kan vi inte sätta gränser och avgöra vad som är tillåtet och otillåtet.

De som kallat rörelsen skör avfärdar hon rätt av.

– Det tror jag inte en sekund på. Det är taktik för dem som vill bli av med alltihop. De försöker splittra oss kvinnor.

Metoo har enligt Alyssa skapat ett systerskap bland Hollywoods skådespelerskor och bland kvinnor i världen.

– Ingenting är perfekt. Saker kommer att gå sönder och saker kommer inte att gå exakt som vi trodde att de skulle göra. Men jag tror inte att kraften i systerskapet någonsin kommer att försvinna. Och det är det jag är mest stolt över i allt det här, inte bara inom vår industri men också i landet och ute i världen.

