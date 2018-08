Ebbot Lundberg + FÖLJ

Ebbot Lundberg om comebacken: ”Det handlar om att överleva”



1 av 2 | Foto: Anna Tärnhuvud Ebbot Lundberg.

21 augusti 2018

Mytomspunna rockbandet Union Carbide Productions är tillbaka.

Nu återförenas Ebbot Lundberg med sitt första band för två unika konserter.

– Jag kommer nog inte erbjuda så mycket vansinne. Det handlar mer om att överleva giget konditionsmässigt, säger han till Nöjesbladet.

Kultbandet Union Carbide Productions debuterade 1987 och med sin karismatiske frontman Ebbot Lundberg gjorde de sig snabbt ett namn både i Europa och i USA med sin provokativa image och sina kaosartade framträdanden.

Union Carbide Productions har varit en avgörande inspiration för skandinaviska band som The Hellacopters, Turbonegro och Broder Daniel.

Lagom till 25 årsdagen av bandets splittring återförenas de för två exklusiva spelningar, en på Liseberg i Göteborg och en på Gröna Lund i Stockholm.

– För oss blir det lite som en skolträff. Vi var ju runt 19 år när vi bildades och kemin var enorm. Allt gick så jävla snabbt så vi han inte reflektera, säger Ebbot Lundberg och fortsätter prata om återföreningen:

– Vi fattade ett beslut att vi skulle mixa CBGB-spelningen som vi gjorde för 30 år sedan i New York. Den har legat ute som bootleg och det kändes som läge att trycka upp den och släppan den på vinyl. Sedan klämde vi till med två spelningar på landets nöjesfält också, även om vi borde gjort det på småklubbar. Men det blev lite bökigt.

”Mycket vansinne på den tiden”

På den 30 år gamla liveinspelningen förolämpar sångaren och frontmannen Ebbot Lundberg den amerikanska publiken på svenska då han hörs säga: ”Herregud vilken samling köttskallar”.

– Det var mycket vansinne på den tiden. Mycket rastlöshet på scenen och det hände massor som var svårt att styra. Väldigt mycket energi. Jag drog väl ner ett och annat fläktsystem och hamnade till och med på sjukhus. Men kul var det. Det kan man spåra i musiken också, säger han.

Tiden sätter sina spår och publiken på Liseberg och Gröna Lund kommer få se och uppleva en mer sansad version av bandet än då det begav sig.

– Ja, nu blir det annorlunda. Jag kommer nog inte erbjuda så mycket vansinne. Det handlar mer om att överleva giget konditionsmässigt. Men jag tycker absolut att det ska bli kul, säger Ebbot Lundberg.

Snorkling och ny platta

– Jag har ju varit ute och spelat jävligt mycket i sommar och sedan har det varit extremvarmt så jag har inte gjort mer än att spelat live och snorklat. Men jag håller på med en ganska rejäl platta. Jag vet inte riktigt när den kommer men det är full rulle hela tiden.

När Union Carbide Productions splittrades 1993 gick dåvarande bandmedlemmarna Ebbot Lundberg, Ian Person och Björn Olsson vidare för att bilda The Soundtrack of Our Lives.

Union Carbide Productions spelar på Liseberg, Göteborg den 24 augusti och på Gröna Lund, Stockholm den 6 september.

