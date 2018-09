Kishti Tomita + FÖLJ

Kishti Tomita har återförenats med ex-maken

Tv-profilen och Souleyman Toure har hittat tillbaka



1 av 2 Kishti Tomita och Soulemayne Toure.

NÖJE 19 september 2018 13:42

När Kishti Tomita, 54, gjorde comeback i ”Idol”-juryn förra året var hon nyskild från Souleyman Toure, 34.

Nu kan Nöjesbladet avslöja att paret är tillsammans igen.

– Vi har en nystart och är väldigt lyckliga, säger Kishti.

Förra året gjorde Kishti Tomita stor bejublad comeback i ”Idol”-juryn efter tio års frånvaro. Då var hon relativt nybliven singel efter en skilsmässa från exmaken Souleymane Toure.

– Nu känns det bra. Det var bäst det som skedde. Man ska tro på kärleken, men jag tror att det borde vara svårare att gifta sig. Man måste samtala om sina ”dealbreakers”, även om det är svårt när man är i ett passionerat lyckorus, förklarade Kishti i Aftonbladet Söndag för exakt ett år sedan.

”Nollställde allt”

Nu kan Nöjesbladet avslöja att paret har hittat tillbaka till kärleken och varandra. Bland annat kom de nyligen tillsammans när Kishtis ”Idol”-kollega Anders Bagge gifte sig med sin Johanna Lind. När vi når Kishti väljer hon att bekräfta återföreningen:

– Vi tog helt enkelt en time out, men vi nollställde allt och har nu en nystart och är väldigt lyckliga, säger Kishti och fortsätter:

– Jag säger som i sången; ”If you love somebody, set them free”. Vi släppte och såg sedan både det som vi hittade 2011, men även så mycket mer och nyfiket upptäcker vi nu varandra och känner stor respekt och kärlek.

Varit gift tidigare

Kishti gifte sig med Souleyman i största hemlighet 2013, men skilde sig alltså från densamma 2017.

Ska ni gifta om er nu när ni blivit tillsammans igen?

– Vi är fortfarande gifta andligt och det är det som räknas, säger hon med ett leende.

Kishti var tidigare gift med Takeji Tomita i åtta år, paret skilde sig 2007.

”Idol” sänds just nu på TV4 och i skrivande stund är det kvalvecka där deltagarna tävlar om en plats i finalfältet. 21 deltagare ska bli 12.

Stjärnorna som gift sig 2018 00:43

LÄS OCKSÅ Hen var bäst betald i ”Idol”: ”Har ingen aning om vad de andra får”

LÄS OCKSÅ Kishti: Blev utbränd – efter tittarnas ”Idol”-hat

LÄS OCKSÅ Hon blir nya medlemmen i Idoljuryn

19 september 2018 13:42