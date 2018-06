Film + FÖLJ

Tittarnas ilska mot grova orden i Tjuren Ferdinand: ”Hoppas innerligt jag hörde fel”

NÖJE 26 juni 2018 09:54

Vad säger egentligen en av figurerna i den svenska versionen av ”Tjuren Ferdinand”?

Många upprörda biobesökare hör klart och tydligt ”jävla hora” undslippa den skånska tjuren.

Nu kan Nöjesbladet berätta vad som faktiskt sägs.

”Jag förstår att det här skulle vara en smaskig headline på Aftonbladets nöjessidor men som du själv förstår så skulle vi aldrig säga något sådant i någon utav våra produktioner”, skriver dubbningsföretagets projektledare i ett mejl.

I december hade den animerande filmen ”Tjuren Ferdinand” svensk biopremiär.

Sedan dess har upprörda föräldrar och biobesökare diskuterat dubbningen av filmen – och rasat över att en tjur, i samtal med en kvinnlig get, tycks svära och använda skällsord.

"Ah, ta och släng er i väggen. Era puckon. Ah, jävla hora", påstås tjuren säga.

”Om så är fallet så anser jag det vara högst olämpligt och bör censureras eller översättas till annat. Vad för signaler skickas det till barnen? Jag hoppas innerligt att jag hörde fel, känns beklämmande dessa tider när vi försöker skicka med en bättre kvinnosyn till nästa generation”, skriver en upprörd person på SF:s Facebooksida.

Försöker få ett svar

Biobesökarna har försökt ställa SF mot väggen och få ett svar på om det stämmer. Och SF har försökt.

”Vi håller helt med om att det inte känns bra och sänder fel signaler om så vore fallet. Men enligt den information vi har är det inte de orden de säger. Tack för att du reagerar”, svarar en kundtjänstmedarbetare.

”Det vi misstänker att några hör fel på är någon av dessa två fraser som kan låta som det. Men inget av dom är den dialogen som beskrivs här i tråden, men några kan kanske höra fel på det”.

SF ger förklaringar som att tjuren kanske säger ”ahora”, spanska för ”nu”, eller ”hurra” – på grov skånska.

Men tittarreaktionerna har inte låtit lugna sig. Nu kan Nöjesbladet äntligen berätta vad tjuren faktiskt säger. I ett mejl till Nöjesbladet avslöjar Anna Sophocleous, projektledare för dubbningsföretaget Eurotroll, vad den animerade figuren egentligen pratar om:

”Väldigt märkligt! Självklart säger vi absolut inte ’jävla hora’. Vi arbetar med barnfilm och har alltid en stor medvetenhet kring språket och vad som är lämpligt.

Originalrepliken är med grov skotsk dialekt:

’Ah! Go and boil your head, ya bunch of bampos. I'm away’

I den dubbade versionen så görs rollen på kraftig Skånska (dialekt för att matcha originalet):

’Ah! Ta och släng er i väggen, era sabla puckon. Jag bladar.’”

Det som folk hör som ”jävla hora” är alltså i själva verket uttrycket ”jag bladar”, som betyder ”jag drar”.

”Jag förstår att det här skulle vara en smaskig headline på Aftonbladets nöjessidor men som du själv förstår så skulle vi aldrig säga något sådant i någon utav våra produktioner”, skriver Anna Sophocleous vidare i mejlet.

