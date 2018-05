Ashley Judd stämmer Harvey Weinstein

Den amerikanska skådespelaren Ashley Judd stämmer filmproducenten Harvey Weinstein för sexuella trakasserier. Han anklagas för att ha förstört hennes karriär för att hon inte ville ha sex.

En stämningsansökan har lämnats in i en domstol i Santa Monica, Kalifornien. Enligt Judd såg Weinstein till att hon förlorade en roll i "Sagan om ringen" 1998 genom att smutskasta henne. Hon ska ha nekat honom sex ungefär ett år tidigare, i ett hotellrum där han träffat henne under förespeglingar att han skulle diskutera affärer.

Enligt stämningsansökan använde Weinstein "sin makt inom nöjesindustrin för att förstöra Judds rykte och begränsa hennes möjligheter att hitta jobb".

Weinsteins talesperson uppger i ett uttalande att han varken svärtat ned Judd eller lagt sig i hennes karriär.

Stoppade Judd från ”Sagan om ringen”

Filmproducenten sade inför inspelningen av "Sagan om ringen"-trilogin att Judd "var en mardröm att jobba med" och att hon borde undvikas till varje pris, har regissören Peter Jackson tidigare berättat i en intervju med mediebolaget Fairfax i Nya Zeeland, skriver AFP.

Ashley Judd var en av de första kvinnorna som i oktober förra året anklagade Weinstein för sexuella trakasserier, som pågått under flera decennier.

Hon säger i ett uttalande till The New York Times att eventuella framtida pengar från stämningen ska gå till rörelsen Time's up, som vill sätta stopp för ojämställdhet och sexuella trakasserier på arbetsplatser världen över.

FAKTA Fakta: Weinstein-skandalen I oktober i fjol rapporterade The New York Times om att flera kvinnor, bland andra skådespelarna Ashley Judd och Rose McGowan, anklagade filmproducenten Harvey Weinstein för sexuella trakasserier som pågått under flera årtionden. Han ska bland annat ha tafsat, blottat sig och onanerat inför kvinnor samt erbjudit filmroller i utbyte mot sexuella tjänster. Avslöjandet om Weinsteins systematiska sexuella övergrepp blev startskottet för hela #metoo-rörelsen, som fått kvinnor att vittna om övergrepp i många olika branscher. Weinstein sparkades från egna bolaget The Weinstein Company som han grundade med sin bror 2005. Ytterligare kvinnor trädde fram och anklagade honom för sexuella trakasserier, bland andra Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow och Rosanna Arquette. Ett 70-tal kvinnor har sedan dess trätt fram och anklagat Weinstein för trakasserier och övergrepp. Flera polisutredningar pågår i Los Angeles, New York och London. The Weinstein Company har ansökt om konkurs. LÄS MER

