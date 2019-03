The Prodigy + FÖLJ

Bandmedlemmen bekräftar: Keith Flint tog livet av sig

The Prodigys Liam Howlett: Jag är hjärtekrossad

avCornelis Rikken

NÖJE 4 mars 2019 14:05

The Prodigys frontman Keith Flint är död.

Nu bekräftar bandmedlemmen Liam Howlett att sångaren tagit sitt eget liv.

”Jag är så chockad, förbannat arg och hjärtekrossad”, skriver han.

Sångaren Keith Flint i bandet The Prodigy har hittats död i sitt hem, skriver The Sun.

Nu går bandkollegan Liam Howlett ut på bandets Instagram och bekräftar att sångaren har tagit sitt eget liv.















1 av 6 | Foto: BJÖRN ELGSTRAND Prodigys sångare Keith Flint död 49 år.

”Nyheterna stämmer. Jag kan knappt tro att jag skriver detta men vår broder Keith tog sitt liv under helgen. Jag är så chockad, förbannat arg och hjärtekrossad. Vila i frid, broder Liam”, skriver han.

Hittades i morse

Keith Flint hittades i sitt hem i Essex i sydöstra England under måndagsmorgonen.

En talesperson hos polisen säger till The Sun att de kallades till hans hemadress vid åttatiden efter att ha fått in ett oroslarm om stjärnans välmående.

– Vi skickade ambulanspersonal, en luftburen ambulans och en vanlig. Sorgligt nog dog en man på plats, säger en talesperson för ambulanssjukvården till The Sun.

Sångarens närmaste familj har blivit informerad.

Slog igenom under 90-talet

The Prodigy slog igenom under 90-talet med hitlåtar som ”Firestarter”, ”Breath” och ”Smack my bitch up”.

Bandet hade en världsturné planerad i år och skulle ha spelat i bland annat Norge och Finland under sommaren.

Keith Flint blev 49 år gammal.

4 mars 2019 14:05