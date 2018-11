Idol 2018 + FÖLJ

Maximilian tvingas lämna ”Idol”

NÖJE 9 november 2018 22:45

Maximilian Bergstrand blev den sjunde att lämna ”Idol”.

Men han tar beskedet med ro.

– Jag är jävligt fucking nöjd, säger han i programmet, direkt efter utröstningen.

I fredagens veckofinal stod idolernas föräldrar för låtvalet.

För Maximilian Bergstrand, som framförde Beatles klassiker ”You've got to hide your love away” räckte det inte hela vägen.

Till slut var det han och William Strid som slogs om den sista kvarvarande finalplatsen.

William hade låga förväntningar, efter att ha varit missnöjd med sitt framförande av Tommy Nilssons ”Öppna din dörr” och fått ganska mycket kritik av juryn.

– Jag har haft en dålig känsla hela kvällen, säger han i programmet.

Tiotal röster skiljde

Men tittarna räddade kvar William och det blev alltså Maximilian som fick lämna ”Idol”. Enligt programledaren Pär Lernström skiljde bara ett par tiotal röster de båda deltagarna åt. Men Maximilian tog beskedet med ro – och tänker inte ge upp musiken.

– Jag kommer alltid att gå vidare på egen hand. Det faller inte med ”Idol”. Jag kommer igen, säger Maximilian Bergstrand till Nöjesbladet.

Tog dina föräldrar rätt beslut när de valde den här låten?

– Jag tycker de tog rätt beslut, för de tog en låt de trodde på och jag tror på mina föräldrar. Men, det är svårt att säga. Jag är nöjd ändå. Jag fick en bra låt jag tycker mycket om och jag fick spela live en gång till. Jag är jättenöjd och tacksam att jag fick sjunga den låten.

Maximilians pappa är övertygad om att sonen kommer att fortsätta med musiken.

– Han kommer att satsa på att skriva egen musik, riktig musik, säger han i ”Idol extra”.

Rockar vidare efter Idol

Juryn är inne på samma linje.

– Jag kommer att sakna Maximilian. Han särskilde sig från mängden, säger Nikki Amini.

– Han kommer att klara sig bra, säger Alexander Kronlund.

Och för Maximilian är det som sagt inget snack om saken. Frågan: ”Vad händer nu?” är nästan svårbegriplig.

– Hur menar du? Rock’n’roll!, utbrister han och gör rocktecknet.

Idolernas låtar i fredagsfinal 7:

Kadiatou Holm Keita

”Irreplaceable” – Beyoncé.

Maximilian Bergstrand

”You've got to hide your love away” - The Beatles

William Strid

”Öppna din dörr” - Tommy Nilsson

Nathalie Brydolf

”That don’t impress me much” – Shania Twain

Bragi Bergsson

”Your song” - Elton John

William Segerdahl

”See you again” - Charlie Puth

Sebastian Walldén

”Guldet blev till sand” - Peter Jöback

