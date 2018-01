”Öppna landskap” utmanade Mando Diao på Svensktoppen

1. BAO med Helen Sjöholm: ”Du är min man” (2004) 278 veckor

2. Lars Winnerbäck: ”Om du lämnade mig nu” (2007) 239 veckor

3. Mando Diao: ”Strövtåg i hembygden” (2012) 167 veckor

4. Magnus Uggla: ”Jag och min far” (2012) 161 veckor

5. Björn Skifs: ”Håll mitt hjärta” (2003) 142 veckor

6. Peter Jöback: ”Guldet blev till sand” (1997) 110 veckor

7. Jessica Andersson: ”I did it for love” (2010) 97 veckor

8. First Aid Kit: ”My silver lining” (2014) 86 veckor

9. BAO och Helen Sjöholm: ”En dag i sänder” (2011 79 veckor

10. Streaplers: ”Till min kära” (1995) 73 veckor