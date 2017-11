Bianca Ingrosso tvingades ställa in efter ny kollaps



Bianca Ingrosso skulle träffa sina fans på Mall of Scandinavia i Solna.

Men bara efter en timme var hon tvungen att lämna gallerian.

Nu avslöjar tv-profilen varför.

”Det blev för mycket för mig och min kropp la av ganska plötsligt”, skriver hon på Instagram.

Det var under lördagen som det var tänkt att Bianca Ingrosso skulle ha ett så kallat ”meet and greet” med sina fans. Men träffen på Mall of Scandinavia i Solna slutade tvärt. Efter en timme var hon tvungen att lämna, berättar hon på Instagram.

”Det blev för mycket för mig och min kropp la av ganska plötsligt och jag fick en panikattattack”, skriver hon och ber samtidigt om ursäkt till alla som kommit dit.

”Jag LOVAR LOVAR att vi ska göra detta igen så jag får träffa och krama er ALLA som kom”.

Fansen oroliga

Ingrosso stöttas nu av sina fans.

”Du gav verkligen ditt allt till alla de som hann träffa dig så känn dig inte det minsta skyldig”, kommenterar en följare.

En annan skriver:

”Så tråkigt att höra att du inte känner dig bra. Jag förstår verkligen att du var tvungen att gå. Så viktigt att ta hand om sig själv.”

Bianca Ingrosso har tidigare berättat att hon känt sig stressad på grund av alla de jobb hon tagit på sig den senaste tiden. I början av oktober skrev hon på sin blogg att börjat se suddigt och fått problem med minnet .

Kollapsade efter ”Talang”

Ingrosso, som är aktuell som ny jurymedlem i tv-programmet ”Talang”, ska även ha kollapsat efter en inspelning.

”Jag fick helt enkelt en panikångestattack som pågick i cirka 70 minuter…! Jag hysteriskt grät, ville skrika, blev helt yr huvudet och hade nästan svårt att hitta andan. Kände mig helt instängd i min egna kropp”, avslöjade Ingrosso på sin blogg.

Biancas mamma Pernilla Wahlgren har uttryckt sin oro över sin dotters hälsa.

”Hon jobbar galet mycket just nu, och har mycket på sina små sköra axlar . Som mamma blir jag orolig, och vill bara bädda in henne i bomull nu.... ”, skrev hon då på Instagram.

Nöjesbladet har sökt Bianca Ingrosso.

