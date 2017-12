Ny livshistoria av Tina Turner

Skriver om kärlek och sjukdom

Tina Turner.

HOLLYWOOD.

Tina Turner har redan gett ut en självbiografi.

Nu är det dags igen.

I oktober nästa år släpper den 78-åriga rockdrottningen en uppföljare som kommer att handla om hur hon besegrade en livshotande sjukdom och hur hon funnit kärleken.

Titeln ska enligt Entertainment Weekly ”Tina Turner : my love story”.

Utgivningen sammanfaller med hennes 60-årsjubileum som artist.

Tina Turners första självbiografi, ”I, Tina”, gavs ut i september 1986.

Den blev senare film, ”What’s love got to do with it”, där Tina och Ike Turner spelades av Angela Bassett och Laurence Fishburn .