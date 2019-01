Elsa Hosk + FÖLJ

Svenska modellen kallas till förhör efter festivalfiasko

1 av 3 | Foto: Evan Agostini /TT Svenska modellen Elsa Hosk kallas in till polisförhör efter Fyre Festival-bluffen.

avCornelis Rikken

NÖJE 30 januari 2019 14:24

Flera supermodeller hjälpte till att marknadsföra Fyre festival.

Men festivalen visade sig vara en bluff och nu kan svensken Elsa Hosk komma att kallas till polisförhör.

Svenska modellen Elsa Hosk, 30, kan kallas till förhör efter att ha marknadsfört Fyre festivalen, rapporterar Daily Mail.

Lyxfestivalen, som bland annat rapparen Ja Rule stod bakom, skulle ha gått av stapeln i april 2017 och flera miljoner dollar spenderades på att marknadsföra evenemanget. Problemet var bara att allt annat som krävdes för att anordna festivalen saknades.

Trots detta flögs biljettköpare till Bahamas där de möttes av vad som beskrivs som en byggarbetsplats, och den utlovade lyxen fanns inte ett spår av.

Flera stora namn

Nu kommer modellagenturerna IMG Models, som representerar Elsa Hosk, Bella Hadid och Hailey Bieber, och DNA Model Management, som representerar Emily Ratajkowski, bli tvungna att avslöja detaljer kring de betalningar de fått för att marknadsföra evenemanget, vilket betyder att svensken kan komma att kallas till förhör, rapporterar Daily Mail.

Även Kendall Jenner kan kallas till förhör då stjärnan ska ha fått strax över 225 000 kronor för att marknadsföra festivalen genom ett Instagram-inlägg.

Dömdes till sex års fängelse

Samtidigt sker en utredning kring de drygt 12,5 miljoner kronor som ska ha betalats till artister som bokades till festivalen, samt var de 236 miljoner kronor som arrangören Billy McFarland ska ha fått från investerare har tagit vägen.

I oktober 2018 dömdes han tills sex års fängelse för bedrägeri.

Fyre festival har återigen blivit en stor snackis efter att dokumentären ”Fyre: The Greatest party that never happened” hade premiär på Netflix tidigare i januari.

