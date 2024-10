Nya anklagelser mot Diddy – från två män och tre kvinnor

Den yngste målsäganden ska ha varit 13 år

Uppdaterad 13.25 | Publicerad 12.57

Ytterligare fem personer har lämnat in stämningsansökningar gentemot rapparen och musikmogulen Sean ”Diddy” Combs, uppger BBC.

Stämningarna har lämnats in till en domstol i New York, och det rör sig om två män och tre kvinnor som anklagar ”Diddy” för sexuella övergrepp på fester i Los Angeles, New York och Las Vegas mellan år 2000 och 2002. Den yngste målsäganden ska ha varit 13 år vid tiden för övergreppet.

Sean "Diddy" Combs. Arkivbild.

I förra veckan lämnades ytterligare sex stämningsansökningar in till domstolen. Sammanlagt är det nu över 130 personer som anklagar Combs för bland annat våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande.

Den kände rapparen står samtidigt åtalad för bland annat sexövergrepp, misshandel och utpressning i en härva där åklagarna pekar ut honom för att ha lett ett ”sexbrottsimperium”.

Combs har nekats att bli frisläppt mot borgen och befinner sig fortfarande i häkte i New York i väntan på rättegången, som planeras sätta i gång i maj nästa år. Han nekar till samtliga brott men riskerar livstids fängelse om han skulle dömas.