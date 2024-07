Roberto Cavalli är död

Uppdaterad 2024-04-16 | Publicerad 2024-04-12

Den italienska modeskaparen Roberto Cavalli är död, enligt italienska medier.

Han dog i sitt hem i Florens, enligt italienska nyhetsbyrån Ansa.

Cavalli lanserade en kollektion i samarbete med Hennes & Mauritz i november 2007.

Cavalli var känd för att använda exotiska motiv på sina kläder. Han uppfann också ”sand blasted” jeans.

Fick barn med svensk modell i fjol

Cavalli började ägna sig åt mode i en mycket ung ålder och skapade 1970 sitt eget varumärke som utmärkte sig för sin kreativitet och stora inverkan på catwalks runt om i världen.

Han har sex barn med tre olika kvinnor.

Den svenska modellen Sandra Nilsson, som är 45 år yngre än honom, är mamma till hans sista barn.

Sandra Nilsson är född i Sjöbo i södra Sverige. Hon upptäcktes av en modellagentur under en familjesemester i Paris när hon var 14 år.

2006 var hon med i ”Scandinavias next top model”. Men det stora genombrottet kom i januari 2008 när hon blev utsedd till ”Playmate of the month” av tidningen Playboy.

Deras son föddes förra året och fick namnet Giorgio.

Var gift med fröken Österrike

Roberto Cavalli var domare i skönhetstävlingen Miss Universum 1977. Där träffade han sin första hustru, Eva Duringer.

Duringer representerade Österrike och kom på andra plats i tävlingen.

Roberto Cavalli blev 83 år.