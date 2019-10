Rob Lowe + FÖLJ

Rob Lowe om läckta sexfilmen

Skådespelaren: ”Bästa som någonsin har hänt mig”

avAlex Hartelius

23 oktober 2019 23:27

Skådespelaren Rob Lowe ångrar inte den läckta sexfilmen från 1988.

I en radiointervju säger han att filmen blev hans räddning.

– Jag tycker att det är det bästa som någonsin har hänt mig, säger han.

1988 filmade skådespelaren Rob Lowe, 55, sig själv när han hade sex med två kvinnor, varav en av dem endast 16 år gammal.

Lowe, som var 24 när filmen spelades in, säger i en intervju med radiokanalen ”The Jess Cagle Show” att sexfilmen var det bästa som kunde hända honom.

– Jag tycker att det är det bästa som någonsin har hänt mig. Jag tycker verkligen det, eftersom den fick mig nykter. Nykterheten gjorde att jag gifte mig. Jag har vart gift i 29 år och har två underbara söner, och jag tror inte att något av det här hade hänt om jag inte fått gå igenom den här skandalen, säger han.



1 av 2 | Foto: Amy Sussman / SCANPIX SWEDEN Rob Lowe.

Lowe gör show

Rob Lowe är just nu aktuell med en liveshow baserad på sin självbiografi ”Stories i only tell my friends”, från 2012, där han bland annat pratar om sitt tillfrisknande genom att dela med sig av egna erfarenheter från sitt eget liv.

– Jag behövde själv få exempel när jag försökte förändra mitt liv. Det är rörande eftersom det är en allvarlig fråga om liv och död, men det är också väldigt roligt. Jag gör bland annat en stor grej om hur mycket jag älskade att vara inlagd på rehab, säger han.

LÄS OCKSÅ PLUS Rob Lowes hårda Hollywood-sågning

LÄS OCKSÅ Lowe kritiseras för Paris-inlägg

LÄS OCKSÅ Rob Lowe tvingades att evakuera

23 oktober 2019 23:27