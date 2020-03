Ifrågasätter SVT:s utredning: ”Känner mig inte trygg”

Melodifestivalens chef har inte hittat bevis för läcka efter spelskandalen – ifrågasätts av spelexpert

avRasmus Karlsson , Torbjörn Ek

Publicerad: 23 mars 2020 kl. 19.46

Uppdaterad: 23 mars 2020 kl. 20.09

SVT säger sig sig inte ha funnit några bevis för en läcka efter spelskandalen som skakade Melodifestivalen.

Men utredningen ifrågasätts.

– Om det nu är 165 personer som har insyn är det väldig svårt att garantera att uppgifter inte skulle läckt ut, säger Dan Korhonen, chef för spelsäkerhet på Svenska Spel.

SVT har utrett anklagelserna om en läcka inom Melodifestivalens produktion efter märkligt stora förändringar i oddsen i finalens slutminuter, efter att telefonslussarna stängt.

Enligt Melodifestivalens projektledare Anette Helenius har man inte funnit några belägg för att någon skulle ha läckt resultatet.

– Vi har haft kontakt med Betfair som också har gjort en utredning och undersökning och de visar på att det inte har varit någon avvikande aktivitet som ägt rum på deras spel, säger Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Melodifestivalens projektledare Anette Helenius.

Spelexperten: Behövs polisiär utredning

Men SVT:s utredning ifrågasätts av Dan Korhonen, chef för spelsäkerhet på Svenska Spel.

– Det är ganska komplext utredningsmässigt. Det är ganska lätt att titta på de som har tillgång till informationen på SVT och säga att: Nej, ingen av dem har faktiskt spelat. Det skulle man kunna konstatera. Men någon som de har kontakt med, att de skulle kunna ha spelat, det är i princip omöjligt att komma fram till om man inte gör en polisiär utredning, säger han.

Det var Aftonbladet som var först att rapportera om de misstänkta oddsförändringarna och anklagelserna om en läcka inom Melodifestivalens produktion.

Efter att jurygrupperna röstat färdigt stod The Mamas och Dotter på exakt lika många poäng i finalen av Melodifestivalen. Men när telefonslussarna stängt satsades plötsligt tiotusentals kronor på The Mamas som slutsegrare hos spelbörsen Betfair, som tillåter live-spel under sändningen. Oddsen för The Mamas som slutsegrare sjönk därmed dramatiskt, som siffror från den oberoende sajten Tellystats visar.

Foto: TELLYSTATS.COM Graf från Tellystats som visar The Mamas (lila) och Dotters (grön) procentuella chans att vinna utifrån speloddsen under finallördagen. Klockan 20:40 hade The Mamas 11,6 procents chans. Tio minuter senare 62,9 procents chans, baserat på de spelbolag som erbjöd liveodds.

Melodifestivalen-chefen: ”Spekulationer”

Tellystats ägare twittrade också om de anmärkningsvärda siffrorna:

”Värt att notera inför nästa år är att Betfair-marknaden visste att The Mamas hade vunnit långt före resultatet tillkännagetts. Betfair finns i Sverige, kan produktionspersonal ha försäkrat sig om en hyfsad utdelning?”, skrev han på Twitter.

Men Anette Helenius hävdar i motsats till Tellystats siffror att det rör sig om spekulationer.

– Vi har också haft vår säkerhetschef inkopplad som har undersökt dels funktioner och vilka som haft tillgång till resultatet men också möjlighet till dataintrång. Vi har både undersökt det manuella och det tekniska handhavandet. Det vi kan se är att påståendet kommer från spekulationer. Det finns inga belägg för det påståendet, säger Anette Helenius.

SVT: Tänker inte arbeta annorlunda

Finns det då möjlighet att ni haft dataintrång?

– Nej, det gör det inte heller. Det har vi inga tecken som tyder på.

Kommer ni jobba annorlunda inför nästa år?

– Vi kommer inte göra några ändringar till nästa år. Vi litar på våra medarbetare.

Svenska Spel, en av Betfairs konkurrenter, har sedan flera år slutat med livespel på Melodifestivalen eftersom man inte anser att spelsäkerheten kan garanteras. SVT har tidigare bekräftat för Aftonbladet att omkring 165 medarbetare känner till resultatet flera minuter innan det tillkännages för tv-tittarna.

Dan Korhonen, som är chef för spelsäkerhet på Svenska Spel, hoppas att SVT väljer att öppna upp med hur de utrett anklagelserna om spelfusk.

– Betfair är en spelbörs som fungerar som en aktiemarknad där man köper och säljer odds. Att det plötsligt i det läget skulle komma så pass höga belopp i paritet till övriga belopp som spelats på andra spel. Det är svårt att förklara helt enkelt. Den rimliga förklaringen är att det är någon som har insyn. Någon annan förklaring... Ja vad skulle det kunna vara? Att någon helt plötsligt fick för sig att spela på det här spelalternativet bara för att. Det är märkligt.

Foto: PONTUS ORRE The Mamas vann Melodifestivalen 2020.

”Kan inte säga att informationen SVT gett är säker”

Det var omkring 165 som känt till vinnaren. Kan man verkligen säkerställa att ingen av dem har läckt?

– Jag har fattat beslut om att vi inte ska ha livespel på det av anledningen att vi inte kan garantera spelsäkerheten för våra kunder. Vi har inte det öppet för spel där man tjänar pengar då någon har vetskap om resultatet. Jag kan inte stå upp och säga att information jag fått från SVT är säker. Kan de själva göra det får de gärna presentera det för mig.

Men i nuläget känner du dig inte säker på detta?

– Om det nu är 165 personer som har insyn är det väldig svårt att garantera att uppgifter inte skulle läckt ut. Jag känner mig inte trygg i att erbjuda livespel just nu.

