Uppgifter: Lili & Susie till ”Så mycket bättre”

Anna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 22 april 2020 kl. 07.31

Det blir en ny säsong av ”Så mycket bättre” i höst och enligt uppgifter till Aftonbladet är kultpopduon Lili & Susie aktuella för det prisade TV4-programmet.

– Det förs diskussioner, säger en uppgiftslämnare till Aftonbladet.

Under den rådande coronaepidemin är det många evenemang och program som har fått ställas in, under tisdagen stod det exempelvis klart att festivalen Sweden Rock skjuts upp till 2021. Även tv-program som ”Antikrundan”, ”Allsång på Skansen” och ”Lotta på Liseberg” hänger på en skör tråd och det förs i skrivande stund diskussioner om eventuella alternativa lösningar.

Ett av TV4:s flaggskepp är ”Så mycket bättre” och tanken är att det ska spelas in även i år och enligt uppgifter till Aftonbladet är popduon Lili & Susie, som består av Lili Päivärinta och Susie Päivärinta, en av deltagarna.

Foto: MAGNUS SANDBERG Lili & Susie.

De slog igenom stort på 80-talet och bland deras största hits märks låtar som ”Oh Mama”, ”Bara du och jag” och ”What’s the color of love”. 1989 tävlade de i Melodifestivalen med bidraget ”Okey, okey!” och 2009 var det dags igen, den här gången med ”Show me heaven”. Så sent som i februari gjorde de ett bejublat framträdande under Andra Chansen i Eskilstuna tillsammans med en rad andra schlagerveteraner.

Och nu är det alltså med största sannolikhet dags för dem att bege sig till Gotland i sommar för att tolka olika branschkollegors låtskatter.

– Det stämmer. Det förs diskussioner men inga papper är påskrivna ännu, säger en uppgiftslämnare.

Liv Sander som är pressansvarig för årets omgång av ”Så mycket bättre” är förtegen gällande uppgifterna om Lili Päivärintas och Susie Päivärintas medverkan.

”Vi ser fram emot att presentera årets artister senare i vår”, låter hon hälsa via sms.

”Så mycket bättre” bygger på det nederländska programmet ”De beste zangers van Nederland” och i höstas firade TV4 10 år med en jubileumssäsong där bland andra Magnus Uggla, Miss Li, Petter, Jason ”Timbuktu” Diakité, Petra ”September” Marklund och Orup medverkade.

Aftonbladet har sökt Lili Päivärinta och Susie Päivärinta.

