PH-profilens nya kärlek: Norska realitystjärnan

Berättar själv: Lisa Anckarman och Henrik Elvejord Borg är ett par

avTorbjörn Ek

Publicerad: 09 april 2020 kl. 17.45

De hade bara chattat i sociala medier i några dagar när Lisa Anckarman skickade en flygbiljett till honom.

Nu är den svenska influencern och den norska dokusåpadeltagaren Henrik Elvejord Borg ett par.

– Jag har totaltförälskat mig i en kille som är den roligaste jag nånsin har träffat, säger hon i en Youtube-video.

Kärleken uppstod när hon tog kontakt med honom via sociala medier. Bara några dagar senare hade Lisa Anckarman, 30, skickat en flygbiljett till Henrik Elvejord Borg, 24, så att de kunde träffas.

– Det känns ju läskigt liksom för vi har inte sagt att vi ska ses riktigt, säger Anckarman i en video på sin Youtube-kanal.

Lisa Anckarman är influencer och programledare för ”Paradise hotels” eftersnacksprogram ”Studio paradise” på Viafree. Henrik Elvejord Borg är tidigare deltagare i norska ”Ex on the beach” och har också haft et uppmärksammat förhållande med Ulrikke Falch, 23, som spelade Vilde i populära tv-serien ”Skam”.

Foto: YOUTUBE På Youtube visar Lisa Anckarman upp nya kärleken Henrik Elvejord Borg.

Inte ens pratat på telefon

– Jag skickar en flygbiljett till honom i direktmeddelande. Reaktionen blir från hans sida lite chock, han undrar väl vad jag är för brud och han säger egentligen inte att han ska komma utan vi låter det vara osagt, säger hon i Youtube-videon.

Först då går de över till Facetime, innan dess har de bara pratat över textmeddelanden.

De ses i Stockholm och strax därpå besöker hon honom i Oslo. Och efter att ha setts totalt tre gånger åker de på semester tillsammans till Marocko, berättar hon i videon.

– Jag har totaltförälskat mig i en kille som är det roligaste jag nånsin har träffat, säger hon i Youtube-videon.

– Det känns så himla rätt så det nästan känns konstigt.

Efter resan har de bestämt att de nu är ett par.

– Han har ett hjärta av guld och han har valt att ge det till mig. Jag vill göra allt med honom, säger Lisa Anckarman i sin Youtube-video.

Foto: CAROLINA BYRMO Lisa Anckarman.

