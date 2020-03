Calle Åbergs glädjebesked efter cancerdomen

avNatalie Demirian

Publicerad: 19 mars 2020 kl. 23.32

Calle Åberg, 27, drabbades av akut lymfatisk leukemi, en slags blodcancer.

Men nu berättar realityprofilen att cellgiftsbehandlingen har gett positiv effekt.

– Läkaren säger att det verkligen går åt rätt håll nu.

Det var i början av februari som Aftonbladet kunde berätta att fotbollsspelaren Calle Åberg, känd från realityprogram som ”Paradise hotel” och ”Ex on the beach”, hade drabbats av leukemi efter att ha varit sjuk under en längre tid.

Nu har han genomgått två cellgiftsbehandlingar och ska snart genomgå en tredje.

”Otroligt jobbigt”

Och behandlingen har gett en positiv effekt.

– Efter den första så tog vi prover, och då fick jag reda på att jag har gått i remission. Det betyder att cancern har dragit sig tillbaka. Det var exakt det vi hade hoppats på.

Foto: PRIVAT Calle Åberg.

Han berättar att den perioden var otroligt jobbig. Han gick ner från 77 kilo till 63 kilo på drygt en månad.

– När jag kom hem var jag jättesvag, jag kunde inte ens gå. Jag blev sängliggandes hela den månaden eftersom att jag hade så mycket komplikationer. Men så fort jag kom hem tänkte jag mycket på att bygga upp mig själv igen.

Vågar inte ta ut segern i förskott

Nu äter han och försöker att röra på sig så mycket som möjligt.

– Jag har fått väldigt positiva besked, läkaren säger att det verkligen går åt rätt håll nu. Men även om allt går framåt så vågar man inte ta ut något i förskott. Det kan vända så snabbt och det är det som är så läskigt. Men jag mår bättre i dag än vad jag gjorde innan jag blev inlagd, för då hade cancern verkligen kontroll över mig och min kropp. Nu känner jag att jag har kontrollen.

Ska genomgå transplantation

I helgen avslutade han en andra cellgiftsbehandling och om testerna ser bra ut säger Calle Åberg att han ska genomgå en tredje för att förbereda sig inför en stamcellstransplantation.

– Två av mina bröder matchar mig och gör slutprov nu, så det är en sådan himla tur. Jag vill verkligen uppmana folk att gå med i tobiasregistret och hjälpa till.

Foto: PRIVAT Calle Åberg med hustrun Mariam.

Inför transplantationen försöker han återhämta sig så mycket han kan.

– Man känner verkligen en skillnad dag till dag med återhämtningen, den sker snabbt nu känner jag.

Fruns stöd

Han beskriver cancerkampen som extremt påfrestande både psykiskt och fysiskt.

– Jag har jätteproblem med minnet och att binda ihop allt som händer. Det har varit en kamp varje dag. Jag har en sådan tur som har min fru som har stått vid min sida hela tiden. Men från och med nu har de nya regler på sjukhusen om att vi patienter ska vara isolerade på rummen, så vi får inte ta emot besök på grund av corona.

Frun Mariam Åbergs stöd har varit ovärderlig.

– Jag hade inte fixat det här utan henne.

FAKTA Leukemi (blodcancer) ▪ Leukemi är cancer i de celler som ska bli olika blodkroppar. Det upptäcks varje år cirka 700 nya fall av leukemi i Sverige. ▪ Symptom kan vara blekhet, trötthet, bensmärtor, blåmärken som inte försvinner, svårläkta sår och infektionskänslighet. ▪ Leukemi brukar delas in i två huvudgrupper, akut leukemi och kronisk leukemi. De kan i sin tur delas in i myeloisk och lymfatisk leukemi. ▪ Cytostatika är det främsta medlet mot leukemi. Det är ett cellhämmande läkemedel som främst angriper celler som håller på att dela sig och stoppar celldelningen. ▪ I vissa fall kan patienten behöva en stamcellstransplantation. Men för att det här ska fungera, krävs att givare och mottagare har samma HLA-typ. ▪ HLA är en sorts markörer på cellerna, som hjälper kroppens immunförsvar att känna igen främmande celler. ▪ Ungefär en fjärdedel av alla som behöver en stamcellstransplantation kan få sina nya stamceller av en familjemedlem. För de som inte kan det, är problemet att det finns flera miljoner olika HLA-typer. Därför krävs det att många är beredda att ställa upp och blir givare. Källa: www.cancerfonden.se och www.tobiasregistret.se LÄS MER

