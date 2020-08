Aniston om "Vänner"-inspelningen: Inte säkert

Av: TT

Publicerad: 08 augusti 2020 kl. 16.39

Uppdaterad: 08 augusti 2020 kl. 17.11

Foto: Jordan Strauss/AP/TT Jennifer Aniston får vänta på återföreningen med "Vänner"-kollegorna. Arkivbild.

Jennifer Aniston kommenterar nu beskedet om att "Vänner"-återföreningen återigen har skjutits upp på grund av coronapandemin. I en intervju med "Deadline" säger Aniston, som spelade Rachel i tv-serien, att det är en olycklig situation.

– Det är väldigt tråkigt att vi var tvungna att flytta inspelningen igen. Det var så här "hur gör vi med publiken". Det här är inte en säker tid. Punkt slut. Det är inte säkert att göra det just nu, säger Jennifer Aniston.

Foto: TT Tv-serien Vänner sändes mellan 1994 och 2004.

Specialavsnittet, "The one where they got back together", skulle egentligen ha spelats in i mars och släppts i maj men har skjutits upp gång på gång på grund av pandemin.

Det senaste beskedet var att inspelningen skulle ske den 17 augusti. När de planerna nu grusats är det oklart när "Vänner"-ensemblen kan återförenas. I dagsläget finns det inte något nytt datum.

"Vänner" sändes ursprungligen i tio säsonger mellan 1994 och 2004.

