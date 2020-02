Danny Saucedo om nya kärleken: ”Häftigt”

Har hittat vad han söker i modellen

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 24 februari 2020 kl. 16.54

Dannys Saucedos show ”The Run(A)way show” har gjort braksuccé.

Nu berättar han för Aftonbladet om lyckan, stödet från familjen och kärleken till nya flickvännen Anna Eriksson.

– Jag lever efter att det alltid ska kännas rätt, jag skulle aldrig vara tillsammans med någon om den känslan inte fanns.

Efter succén med krogshowen ”NU” gav sig Danny Saucedo i kast med det som skulle bli uppföljaren ”The Run(A)way show”. Den hade premiär i Göteborg i slutet av oktober förra året och i helgen firade huvudpersonen och ensemblen 100 000 sålda biljetter med ett bubbel- och tårtkalas i Västerås dit showen nått på sin turné.

Att den här showen skulle gå lika bra som ”NU” var ingen självklarhet om man frågar Danny Saucedo.

– Självklart inte! Men jag har inte riktigt reflekterat över antalet sålda biljetter, men det är svinballt, det här var en överraskning. Det känns som en tripp, det man fantiserar och drömmer om och lägger energi och kärlek på, att det funkar om man verkligen anstränger sig.

Hur toppar du det här?

– Måste jag toppa det? Jag tycker det är kul att få möjlighet att få göra det här, jag befinner mig i ett bra flöde, då flyter det på. Det är magiskt.

Vad säger familjen?

– De är superstolta. Det här kanske låter konstigt, men jag tror inte de är så förvånade. Min familj har heller inga problem med att säga om det är något som de ser inte fungerar.

Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN I april kommer Danny Saucedos till Globen med ”The Run(A)way show”.

Om stödet från nya flickvännen

Det var i december som Danny Saucedo första gången bekräftade att han hade ny flickvän efter uppbrottet från Molly Sandén. Det visade sig att föremålet för artistens heta känslor var modellen Anna Eriksson, 24.

Är flickvännen Anna stolt över dina framgångar?

– Ja, det är hon absolut! Hon sa det igår att det är häftigt, vi hade precis börjat ses och käka middagar när idén till den här showen föddes och att den skulle bli på det här sättet, med mode, hög teknologi och många dansare. Hon sa i helgen att det är helt sjukt, det du sa då är det som till slut blev resultatet.

Då har hon varit ett viktigt bollplank under den här resan?

– Det har hon absolut. Hon har haft bra input och jag tycker det är skönt, att både bolla med människor som är väldigt insatta i branschen, men också de som ”bara” är vanliga konsumenter.

Du hyllade henne nyligen på Instagram – du verkar kär?

– Ja, så klart! Annars är man inte tillsammans.

Har du hittat rätt i Anna?

– Jag lever efter att det alltid ska kännas rätt, jag skulle aldrig vara tillsammans med någon om den känslan inte fanns.

Vad är det bästa med Anna?

– Det är en massa saker, men jag vill inte gå närmare in på det.

Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN Danny hade gärna haft exet Molly Sandén som gästartist på scen.

”Försökte ringa häromdagen – hon svarade inte”

Du spelar i Globen i april, hur känns det?

– Det är verkligen något som står på min bucketlist, det ska bli sanslöst kul. Jag ska ha lite gästartister, vänner och sådana som jag gillar.

Kan du droppa något namn här och nu?

– Det hade varit kul att få dit Molly, men det går tyvärr inte för hon spelar själv i Kristianstad det datumet.

Kul att du och Molly ändå är så on speaking terms?

– Ja, jag tror det i alla fall. Jag försökte ringa häromdagen, men hon svarade inte. Hon kanske har spärrat mitt nummer, haha!

Hur ser framtidsplanerna ut annars?

– Jag är taggad på att få vara mycket på mitt lantställe i sommar med Anna. Det ligger en halvtimme härifrån, i Enköping. Där håller jag till, myser och vill bygga grejer och snickra och kanske slå upp en ny brygga och ta hand om min trädgård. Jag mår väldigt bra av att få påta där.

Hur länge har du haft det stället?

– Tre år, snart fyra.

Det visste man nog inte, vi kanske har fördomar, men du har inte riktigt en trädgårdskille-aura?

– Men jag kan få! Det är så jättemysigt och lugnt och stilla där. Det är min egna lilla oas. Det är en ren nödvändighet för mig att ha om man rör sig i den här showbiz-världen.

”Såg ut som Shrek”

Du skadade dig i foten på scenen nyligen, vad var det som hände?

– Jag vrickade foten, jag trampade av ett ligament i foten. Jag har rätt höga sulor på scenen och jag tippade över och den drog av jävligt hårt. Jag är nog nittio procent återställd nu, men läkarna säger att det tar upp till ett år innan det är helt återställt.

Det måste ha gjort ont?

– Det var vidrigt. Foten svullnade upp och var helt grön, jag såg ut som Shrek, haha! Den funkar nu, jag kan dansa, men jag känner av den och det sticker i den. Men jag kör på, the show must go on. Jag tror att publiken trodde det ingick i showen. Jag fick höra efteråt att folk pratade om det där fottricket…

