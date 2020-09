Dj:n Erick Morillo död – blev 49 år gammal

Låg bakom 90-talshitlåten ”I like to move it”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 01 september 2020 kl. 21.27

Uppdaterad: 01 september 2020 kl. 22.17

Foto: Nightscream/Wikipedia Erick Morillo 2012.

Erick Morillo har hittats död.

Dj:n, mest känd för sin superhit ”I like to move it”, blev 49 år gammal.

Han greps nyligen misstänkt för sexuella övergrepp.

Den colombiansk-amerikanske dj:n Erick Morillos kropp hittades i Miami Beach, skriver TMZ.

Dödsorsaken och omständigheterna kring dödsfallet är i nuläget oklart.

Släppte hitlåt

Erick Morillo hade en över 30 år lång dj-karriär och är mest känd för sin hit ”I like to move it” från 1994, som han släppte under sitt tidigare artistnamn Reel 2 Real. Låten, som gästas av The Mad Stuntman, fick nytt liv när den användes i de populära ”Madagaskar”-filmerna.

Misstänkt för övergrepp – överlämnade sig själv

Dödsfallet kommer bara veckor efter att Erick Morillo greps i Miami misstänkt för sexuella övergrepp mot en kvinna, skriver TMZ.

Kvinnan uppger att hon och Erick Morillo gick hem till honom efter att de dj:at. Hon säger att hon sa nej till hans sexuella närmanden och somnade sedan hemma hos honom. Men hon vaknade sedan naken i sängen, och Erick Morillo stod då naken bredvid henne.

The Guardian skriver att han konsekvent förnekat anklagelserna, men när man hittade hans dna via en spårsäkringssats överlämnade han sig själv till polisen den 6 augusti.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 01 september 2020 kl. 21.27

LÄS VIDARE

Rekommenderat för dig