Kim Kardashians sorg – drabbad av en ny obotlig sjukdom

Realitystjärnan: ”Jag var tvungen att sluta lyfta min bebis”

avCornelis Rikken

15 september 2019 14:55

Kim Kardashian West avslöjade nyligen att hon lider av SLE.

I en intervju med Entertainment tonight berättar realitystjärnan nu om hur den kroniska sjukdomen påverkar hennes liv.

– Jag tar det dag för dag, säger hon till sajten.

Det var i säsongspremiären av realityserien ”Keeping up with the Kardashians” som Kim Kardashian West, 38, först valde att berätta om sjukdomen.

SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som gör att immunförsvaret angriper den egna kroppen.

I en intervju med sajten Entertainment tonight berättar realitystjärnan att den bland annat har gjort att hennes händer under en period blev så inflammerade att hon inte klarade av att lyfta sin dotter Chicago West.

– Jag var tvungen att sluta lyfta min bebis, och det var väldigt svårt för mig. Min dotter Chicago var en tung bebis, och samtidigt var min son Psalm på väg. Då var jag orolig, säger hon.



1 av 2 | Foto: EVAN AGOSTINI/AP Kim Kardashian.

”Tar det dag för dag”

Stjärnan berättar att sjukdomsbeskedet även påverkade hennes psykiska mående.

– När du har en diagnos – eller om du testas för något och du får ett resultat som du inte förväntade dig – går du definitivt in i ditt eget huvud och drabbas för en kort sekund av en mindre depression. Man tänker ”okej, vad kommer hända? Hur kommer mitt liv att se ut?”.

Nu äter hon mediciner mot sjukdomen och är för tillfället symtomfri, men då den är kronisk kommer hon bli tvungen att leva med den resten av sitt liv.

– Jag tar det dag för dag.

Lider även av psoriasis

SLE är inte det enda Kim Kardashian West lider av.

Hon har i flera år också behandlats för psoriasis, en annan kronisk sjukdom.

Sent förra året gick hon ut på Twitter och vädjade om hjälp från sina följare efter att ha drabbats av ett psoriasisutbrott på sina ben.

”Jag har aldrig sett den såhär förut och jag kan inte ens täcka den i nuläget. Den tar över min kropp”, skrev hon vid tidpunkten.

FAKTA Om SLE Ärftlighet, rökning, och vissa läkemedel kan öka risken att få SLE. Besvären kommer och går i perioder, ibland är du sjuk och ibland har du inga besvär alls. Oftast är det lederna, huden, blodet och njurarna som blir inflammerade, men även nervsystemet, lungorna och hjärtat kan påverkas. Du kan inte bli helt frisk från SLE, men symtomen kan lindras med hjälp av läkemedel mot smärtan och inflammationen. Cellhämmande mediciner, så kallade cytostatika, och kortison kan hjälpa om du har svåra besvär. Du kan behöva vårdas en tid på sjukhus om de inre organen blir inflammerade. Många får en lindrig variant av sjukdomen, men en del får svårare besvär. Nio av tio som får sjukdomen är kvinnor. Källa: Vårguiden.se LÄS MER

