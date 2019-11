Fryshuset + FÖLJ

Sum 41 kommer till Sverige

avFelix Blom

4 november 2019 16:18

Foto: JANOS MARJAI Biljetterna till spelningen på Fryshuset släpps den 8 november.

Punkrockbandet Sum 41 kommer till Sverige nästa år.

Den 4 februari kommer Sum 41 till Stockholm för en spelning på Fryshuset. Det kanadensiska punkrockbandet släppte tidigare i år sitt sjunde album "Order in decline".

Bandet, som är kända för låtar som "In too deep", "Fat lip" och "Still waiting", har beskrivit det nya albumet som deras hårdaste och mest aggressiva hittills.

Biljetterna till spelningen på Fryshuset släpps den 8 november.

LÄS OCKSÅ SUM 41 ersätter Blink-182 på Grönan

4 november 2019 16:18