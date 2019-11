Nöjesguiden + FÖLJ

Fredrik Söderholm om återfallet: ”Ett rop på hjälp?”

Får stöd av Sveriges Radio

avAlex Hartelius

4 november 2019 20:22

Medieprofilen Fredrik Söderholm dokumenterade tidigare i år sin kamp mot att bli drogfri i SR:s podcast ”Hej, jag heter Fredrik”.

Nu skriver han i ett blogginlägg att han tagit ett återfall.

”Varför dela allt detta? Hämnd? Ett rop på hjälp? Oversharing? En frisk fläkt i det tillrättalagda flödet? You be the judge”, skriver han i sin blogg.

I november förra året skrev medieprofilen Fredrik Söderholm, 28, ett inlägg på Facebook där han berättade om sitt drogmissbruk och bad om hjälp.

I april släpptes podcasten ”Hej, jag heter Fredrik” på Sveriges radio och lyssnarna kunde följa hans resa till ett nyktert och drogfritt liv. Han delade öppet med sig av besök på beroendeakuten, 12-stegsmöten och tankar på återfall.

Nu har Söderholm skrivit ett blogginlägg på Nöjesguiden där han berättar att han förra helgen tog ett återfall. Under helgen befann han sig i Lund för köra stand up på evenemanget ”P3 älskar”.

Tillsammans med sin dejt, som han träffat i över en månad, bestämde han sig för att stanna en dag extra och de gick på fest. På festen skriver Söderholm att han hittade sin dejt liggandes på en säng med en annan kille, vilket gjorde honom helt förkrossad.

”Varför dela allt detta?”

Ensam drog han tillbaks till hotellet som de bodde på och beställde in en öl. Därefter begav han sig ut för att köpa knark. På Instastory visade han sedan upp en påse med röda piller med texten: ”Som en stor tänkare en gång sa: det E vad det E”.

”Varför dela allt detta? Hämnd? Ett rop på hjälp? Oversharing? En frisk fläkt i det tillrättalagda flödet? You be the judge”, skriver han i sin blogg.

Söderholm avslutar sedan inlägget med att berätta att han den senaste veckan bott hemma hos sin mamma i Gröndal för att återhämta sig.

”(Vad fan ska jag göra när hon inte längre finns?) Om tre timmar jag ska jag träffa B (dejten reds anm.) på Waynes Coffee och prata lite. Imorgon ska jag nog gå på 12-stegs-möte. Allt ordnar sig?”.



1 av 2 | Foto: Sveriges Radio I november förra året skrev medieprofilen Fredrik Söderholm (till vänster) , 28, ett inlägg på Facebook där han berättade om sitt drogmissbruk och bad om hjälp.

SR: ”Vi tar det på allvar”

Caroline Pouron, kanalansvarig på Sveriges radio, skriver i ett mejl att de tagit del av inläggen och att de tar det på allvar. Hon skriver även att de gjorde en noggrann övervägning innan de gjorde podcasten ”Hej, jag heter Fredrik”, eftersom de ville ge en ärlig bild av partydrogers baksidor i skildringen av Fredriks kamp att bli drogfri.

”Eftersom vi vet att återfall är vanligt i den här typen av situationer så övervägde vi även det. Själva poddserien skildrade Fredriks rehabiliteringsresa och det stöd han fick där.

Sveriges Radio har varit i kontakt med Fredrik Söderholm efter händelsen och erbjudit sitt stöd.

”Fredrik har uppdrag hos oss i Tankesmedjan i P3, när vi såg hans stories tog hans närmsta chef kontakt med honom och nu får han stöd från oss som arbetsgivare enligt våra policys. Vad det stödet består i och vilka diskussioner vi haft med Fredrik, kommer jag inte gå in på i någon detalj.

Nöjesbladet har varit i kontakt med Fredrik Söderholm som skriver att han inte vill uttala sig ytterligare.

