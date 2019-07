Skådespelare död – blev 84 år

Eddie Jones var känd från Superman-serien

Foto: Pressbild Eddie Jones i tv-serien ”The invisible man” i början av 2000-talet.

avCornelis Rikken

NÖJE 8 juli 2019 20:53

Skådespelaren Eddie Jones har dött, rapporterar Hollywood reporter.

Han blev 84 år.

Eddie Jones dog på ett sjukhus i Los Angeles under lördagen, bekräftar hans fru för Hollywood reporter.

Jones var mest känd för sin roll i ABC:s Superman-serie ”Lois & Clark: The new adventures of Superman”.

I tv-serien spelade han huvudrollskaraktären Clark Kents adoptivpappa Jonathan Kent och totalt medverkade han i 87 avsnitt mellan 1993 och 1997.

Jones hann under sin långa karriär skådespela i över 250 tv-serier och filmer, bland annat sci-fi-serien ”The invisible man” från 2000 och dramakomedin ”The terminal” från 2004.

Eddie Jones blev 84 år gammal.

